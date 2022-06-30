Владимир Ефимов: новый экологичный комплекс переработки нефти появится на Московском НПЗ

Монтаж оборудования для нового комплекса глубокой переработки нефти начался на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Благодаря ему эффективность нефтепереработки на предприятии вырастет до 100%, сообщил 30 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории Московского НПЗ начался монтаж комплекса глубокой переработки нефти. При строительстве будет использовано свыше 26 тыс. тонн металлоконструкций, 48 тыс. кв. м. железобетонных конструкций и 1,3 тыс. км. электрических кабелей», — рассказал Владимир Ефимов.

Напомним, что комплекс монтируют в рамках третьего, финального этапа модернизации завода, которая началась в 2011 году. «Уже сейчас применяемые на предприятии современные природоохранные решения позволяют сокращать воздействие промышленности на экологию. Так, к 2021 году влияние завода на окружающую среду было снижено на 75%», — добавил вице-мэр. Он подчеркнул, что после запуска комплекса глубокой нефтепереработки предприятие уменьшит производство мазута почти до нуля, а также нарастит объем выпуска топлива и перейдет на безотходное производство.

Завершить модернизацию компания планирует к 2025 году. Одним из важных ее этапов стал запуск уникального комплекса экологической очистки воды «Биосфера».

«Сегодня промышленность несет особую ответственность за сохранение водных ресурсов. Биологические очистные сооружения «Биосфера» позволяют почти на 100% очищать воду и обеспечивают замкнутый цикл водопотребления», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Благодаря этому к 2022 году МНПЗ снизил расход воды более чем на 13 млн кубометров, добавил он.

Отметим, что МНПЗ включен в систему мониторинга города Москвы: на его основных установках размещены автоматизированные системы мониторинга атмосферного воздуха. А на прилегающих жилых территориях предприятие установило две автоматические станции контроля загрязнения атмосферы, которые интегрированы в московскую систему мониторинга атмосферного воздуха. Измерения круглосуточно в режиме онлайн получает департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, и их публикуют в открытом доступе на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

«Значимым направлением модернизации является развитие цифровых систем, которые гарантируют стабильную и надежную работу оборудования. За качеством воздуха на предприятии следит автоматизированная система экологического мониторинга, которую Московский НПЗ внедрил первым в отрасли. Это важный инструмент, который делает наш завод экологически открытым», — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.