Производитель покрытия для труб «Северного» и «Турецкого» потоков нашел замену шведскому поставщику руды

Волгоградский завод, выпускающий наружное бетонное покрытие для трубопроводов, планирует приобретать необходимую для производства магнетитовую руду в Азербайджане.

Об этом рассказал гендиректор компании «Трубопроводные покрытия и технологии» Андрей Рындовский, передает ТАСС. Ранее сырье закупали в Швеции, однако в условиях санкций это стало затруднительным.

«Одним из видов сырья для нашего предприятия является тяжелая руда магнетит, которая необходима для приготовления тяжелых бетонных смесей, наносимых на трубы. Поставлялась она раньше серийно из Швеции. Но в сегодняшних условиях Швеция ограничивает поставки, поэтому мы с Азербайджаном, как с дружественной нам страной, планируем наладить новые каналы и обеспечить дальнейшую жизнедеятельность производства», — сказал он.

Продукцию волгоградского предприятия закупают такие компании, как «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть»; технология применялась в проектах «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Трубы и отводы с наружным утяжеляющим и защитным бетонным покрытием, наносимым методом «набрызга», используются при строительстве нефтегазовых трубопроводов на водных участках; используемая на предприятии технология является уникальной и не имеющей аналогов в России.