Восточно-Сибирская железная дорога за «Байкал без пластика»

Восточно-Сибирская железная дорога вступила в Ассоциацию «Байкал без пластика». Меморандум, в котором члены Ассоциации признают необходимость снижения объемов пластикового мусора на Байкальской природной территории, подписал начальник ВСЖД Вадим Владимиров.

«Байкал без пластика» выступает за незамедлительное внедрение мер по выводу из оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, строительство в прибайкальских регионах инфраструктуры раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, распространение экологической культуры среди населения и туристов.

Вступлением в ассоциацию ВСЖД подтвердила свое повышенное внимание вопросам природоохранной деятельности и повышению экокультуры. Ежегодно в границах магистрали на территории Иркутской области и Республики Бурятия проходят эко-мероприятия, внедряются инновационные ресурсосберегающие технологии. Также, например, в 2021 году ВСЖД на 10 станциях и остановочных пунктах Кругобайкальской железной дороги были установлены площадки для раздельного сбора мусора.

Помимо ВСЖД, в Ассоциацию также входят и другие представители бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений, например, En+ Group Олега Дерипаски, Сбербанк, сеть супермаркетов «Слата», Иркутский Государственный Университет (ИГУ), благотворительный фонд «Подари планете жизнь» и другие.