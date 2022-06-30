Все идет по плану: En+ Group продолжает модернизацию ГЭС

En+ Group продолжает работы по комплексной модернизации ключевого оборудования ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская ГЭС). Это даст региону не только долгосрочную, надежную и доступную электроэнергию, но и поможет снизить выработку электроэнергии, на ближайших угольных электростанциях. Модернизация проходит в рамках программы «Новая энергия». Поимо прочего, она позволяет сократить выбросы парниковых газов как минимум на 2,5 миллиона тонн CO2 в год с 2026 года.

Комплексное перевооружение ГЭС было начато еще в 2007 году под руководством основателя En+ Group Олега Дерипаски. «Основная цель проекта – повышение надежности оборудования. Это ключевой показатель для работы любой энергетической станции. Благодаря программе «Новая энергия» на предприятиях внедряются новейшие разработки по оборудованию и технологии производства, за счет чего достигается увеличение коэффициента полезного действия и дополнительная экономическая эффективность», - подтверждает руководитель энергетического бизнеса En+, Михаил Хардиков. По итогам 2021 года благодаря данной программе компания уже увеличила свое производство чистой электроэнергии на 2,1 млрд кВтч.

В июне 2022 года особые изменения произошли на Красноярской и Братской ГЭС. На КГЭС после проведения капитального ремонта с заменой рабочего колеса был введен в промышленную эксплуатацию гидроагрегат №10 (500 МВт). Работы были проведены с целью повышения надежности и эффективности работы гидроагрегата, улучшения технико-экономических показателей станции. Капитальный ремонт гидроагрегата №10 включает в себя обновление основного оборудования, в том числе замену рабочего колеса гидротурбины и цепей вторичной коммутации гидроагрегата. Также введена в работу модернизированная технологическая автоматика, релейная защита, сигнализация, автоматизированная система управления, система виброконтроля гидроагрегата. Проведена настройка гидравлических систем и механизмов, проведены испытания оборудования.

В свою очередь на Братской ГЭС завершили демонтаж рабочего колеса гидроагрегата №4. На место отработавшего оборудования будет установлено новое рабочее колесо гидротурбины, изготовленное на заводе «Тяжмаш». Запуск гидроагрегата №4 после капитального ремонта запланирован на декабрь 2022 года. Проект по замене рабочих колёс на Братской ГЭС ведется в несколько этапов: уже было заменено 13 рабочих колес, а еще 5 заменят до 2026 года.