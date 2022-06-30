ВЦИОМ узнал отношение россиян к спецоперации на Украине

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство Россиян скорее поддерживают проведение специальной военной операции нашей страны на Украине.

Так ответили 72% респондентов, при этом 17% – скорее не поддерживают, 11% – затруднились с ответом с ответом, передаёт РИА Новости.

38% россиян считают, что цель спецоперации – разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории. 20% уверены, что цель спецоперации – защита населения Донбасса, 19% – изменение политического курс Украины и очищение этого государства от нацистов. При этом 8% считают, что целью спецоперации является оккупация Украины и присоединение её территорий к России.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён 25 июня 2022 года среди 1 600 граждан РФ в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные соцопроса взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность результатов с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее писал «Эксперт», секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил уверенность, что несмотря на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, а также массовую помощь Киеву со стороны Запада, Россия добьётся целей специальной военной операции.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.