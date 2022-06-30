Закат «Большой семерки»

«Бойцы вспоминали минувшие дни – и битвы, что вместе продули они». Эта фраза Владимира Путина 13-летней давности очень подходит саммиту Большой Семерки (G7), который прошел в Германии.

На первый взгляд, казалось бы, мероприятие весьма представительное. США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, а также присоединившиеся к ним топ-чиновники ЕС (глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на этот раз оба сидевшие за столом переговоров) – все это главные игроки коллективного Запада.

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И обсуждали они вроде как важные вещи. Например, сдерживание КНР. «Мы считаем, что в страны G7 и НАТО сближают позиции относительно тех вызовов, которые исходят от Китая. Ведущие мировые демократии срочно должны проводить консультации и объединятся для противостояния этим вызовам», - заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Или, например, совместные действия против России. Так, например, «Семерка» обсуждала возможность запрета на импорт российского золота (на долю РФ приходится чуть более 8% мировой добычи). По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, речь идет о «второй по прибыльности статье экспорта, которая есть у России после энергоносителей… это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны "семерки”». Если быть точнее, Великобритании. Конечно, о лишении 19 миллиардов долларов России речи не идет – золото будет просто переориентировано на другие рынки – однако каких-то средств отечественные золотопромышленники, конечно, не досчитаются.

Второй важной инициативой стало предложение установить пороговую цену на покупку в мире российской нефти. Эксперт Online подробно писал об этом предложении – и о том, почему ее крайне сложно реализовать.

Не хотят

Однако, несмотря на кажущуюся масштабность обсуждаемых тем, запомнился саммит другим. Дискуссией участников мероприятия о том, как им нужно оголить торс и грудные мышцы для того, чтобы быть похожими на Путина.

«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», - прокомментировал инициативу российский президент. И предложил им сначала заняться физкультурой. С большой долей вероятности можно предположить, что плюс/минус такие же комментарии были и у граждан самих стран-членов G7. Только вот они бы предложили лидерам «Семерки» заняться не столько физкультурой, сколько экономическим фитнесом. Приведением в порядок национальных экономик с их инфляционными, инфраструктурными и энергетическими проблемами.

Однако проблема в том, что G7 этими проблемами заниматься не хочет – европейские и американские лидеры «Семерки» предпочитают обвиняться в своих экономических проблемах Владимира Путина (см. «Путинский налог»), нежели чем восстанавливать глобальные экономические цепочки. И они предпочитают искать не какие-то формы компромисса с Россией, а сомнительные формы ее дальнейшего сдерживания (в ущерб глобальным экономическим процессам).

При этом лидеры стран-членов G7 демонстрируют не только недальновидность, но и двойные стандарты. Так, например, лидеры Большой Семерки осудили ракетную атаку на торговый центр в Кременчуге (которой, по сути, не было – российские войска атаковали военный объект, который находился возле торгового центра) – но при этом ни словом не обмолвились о чуть ли не ежедневных варварских обстрелах Украиной жилых кварталов Донецка, других городов ДНР и ЛНР.

Не представляют

Понятно, что такое поведение приводит к обвинениям G7 в необъективности – и резко снижает их восприятие как «представителей мирового сообщества». По сути, G7 уже давно этими представителями не является. Ни с точки зрения репрезентативности (китайские дипломаты уже шутят над тем, что страны «Большой Семерки» представляют менее миллиарда населения земли, тогда как в государствах БРИКС проживает более 3 миллиардов), ни с точки зрения видения мировых процессов. А значит в реальности (а не в виртуальном, все более закрывающемся информационном мире коллективного Запада) G7 уже не является глобальным Советом директоров.

Некоторые могут считать таким Советом «Большую двадцатку» - организацию, где представлены как развитые, так и развивающиеся страны. Саммит G20 пройдет в середине ноября в Индонезии, и не исключено, что он станет большой площадкой для переговоров по выходу из украинского кризиса (по крайней мере, не исключено, что Владимир Путин и Владимир Зеленский на нем будут присутствовать).

Другие же считают, что таким Советом Директоров может стать БРИКС – организация, в которую входят лидеры Незападного мира. Страны, у которых есть полный суверенитет и политическая воля для принятия решений, в том числе и сложных. Напомним, что в ближайшее время организация может расшириться до семи членов (заявки на вступление подали Иран с Аргентиной), после чего станет новой семеркой.

Конечно, старую хоронить никто не собирается. Следующий саммит G7 пройдет в Хиросиме – но не исключено, что сущностные вопросы, которые там будут обсуждаться, в силу своей мелочности снова уйдут на второй план по сравнению с антуражем. В данном случае не из-за поведения лидеров, а по причине символизма места, где они собрались. Ведь там хочешь-не хочешь придется вспомнить минувшие дни.