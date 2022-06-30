Заммэра Ефимов: порог инвестиций по офсетным контрактам снизят до 100 млн рублей

Власти Москвы с 1 июля смогут заключать с инвесторами офсетные контракты с «порогом входа» в 100 млн рублей вместо прежнего 1 млрд. С этой даты вступят в силу поправки в федеральный закон о контрактной системе. В правительстве столицы рассчитывают на размещение новых производств, замещающих импорт, сообщил 30 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что механизм офсетного контракта запустили в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Минэкономразвития России. После подписания договора инвестор обязуется начать выпуск серийной продукции, нужной городу, построив новое или модернизировав существующее производство. В свою очередь, власти региона будут закупать эту продукцию в течение нескольких лет.

«С 1 июля этого года вступает в силу закон, снижающий порог инвестиций в создание или модернизацию производства для заключения офсетного контракта с 1 млрд до 100 млн рублей. Кроме того, появилась возможность подписывать такие договоры совместно с двумя или более субъектами России. В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 млн рублей, а для закупок, проводимых в 2022–2023 годах, порог снижен также до 100 млн рублей. Соответствующие поправки в закон о контрактной системе приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом России. Правительство Москвы принимало активное участие в разработке этого законопроекта», — сообщил Владимир Ефимов.

Добавим, что, согласно принятым поправкам, создавать импортозамещающее предприятие теперь можно не только в регионе, с которым инвестор подписывает контракт. А закупки сможет осуществлять как орган власти, так и любой заказчик, который должен приобретать продукцию по закону о контрактной системе, — например, крупные больницы, которые финансируют по системе ОМС.

Кроме того, с 1 июля действие офсетных контрактов распространяется и на услуги: например, такие как переработка и утилизация отходов, экзопротезирование, зарядка электротранспорта или связь.

Из российских регионов Москва сегодня лидер по применению офсетного контракта. «С 2017 года столица подписала 5 офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. Город в свою очередь закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его оценке, офсеты — это один из лучших инструментов для создания и модернизации производств.

Отметим, что, по заявлению властей, кроме замещения импорта и обеспечения промышленной безопасности, офсетные контракты также создают новые рабочие места, увеличивают налогооблагаемую базу и снижают расходы на госзакупки. Ведь цену на товар или услугу фиксируют на несколько лет при подписании контракта. В свою очередь, бизнес фактически гарантирует себе рынок сбыта. Кроме того, после выполнения инвестиционных обязательств предприятие включат в региональный реестр единственных поставщиков.

«В марте этого года мэр Москвы объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку бизнеса в условиях санкций. Одна из них предполагает распространение на все сферы городского хозяйства долгосрочных договоров с инвестиционными обязательствами исполнителя: теперь столица будет подписывать офсетные контракты по максимально широкой номенклатуре продукции», — подчеркнул директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. Земельные участки под строительство новых производств Москва может предоставить инвесторам по ставке 1 рубль в год. Снижение минимального порога инвестиций позволит привлечь в импортозамещение не только крупные предприятия, но и средний бизнес, резюмировал он.