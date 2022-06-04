Фондовый рынок США: хорошие новости – это плохие новости

На «медвежьих» рынках меняются многие правила игры, но когда при этом идет еще и цикл ужесточения денежно-кредитной политики, порой кажется, что случилась их полная инверсия. Уходящая неделя была как раз такой: рынок то падал на хороших новостях, то радостно взлетал на плохих.

В среду его подкосили данные о том, что активность в обрабатывающей промышленности коварно выросла, хотя ждали ее падения. Да и ситуация на рынке труда выглядела неприятно хорошо.

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В четверг акции взмыли вверх: ADP National Employment Report показал, что рабочих мест в частном секторе добавилось лишь 128 тыс., а не 300 тыс., как прогнозировали. «Быки» высказали надежды, что эти данные подтвердит и разовьет в пятницу отчет Минтруда США. Но тот вызвал обвал. Занятых в несельскохозяйственном секторе стало на 390 тыс. больше, когда ждали роста только на 325 тыс.

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В итоге на закрытие пятницы индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,05%, S&P 500 – на 1,63%, а Nasdaq Composite – на 2,47%. И к когнитивным или иным расстройствам все это отношения не имеет.

Поход вполне рациональный – слабые данные могут заставить ФРС меньше усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики. А сильная статистика способна повысить рвение регулятора в борьбе с инфляцией, находящейся вблизи максимумов последних 40 лет.

И это не изобретение последних дней. Ровно также трейдеры рассуждали и полвека назад. Тогда инфляция в США находилась на схожем уровне и ФРС периодически предпринимала разной степени безуспешности попытки совладать с ней. «Хорошие новости — это плохие новости, – говорил в пятницу CNBC руководитель отдела инвестиционных исследований Nationwide Марк Хакетт. – Это напоминает нам, что ФРС остается главным раскачивающим фактором, по меньшей мере, для эмоций инвесторов».

Но есть еще одна теоретическая возможность переубедить регулятора. Надо дойти до полумифического уровня так называемого пут-опциона ФРС. Когда-то его называли Greenspan Put по имени Алана Гринспена, возглавлявшего Федрезерв с 1987-го по 2006 год. Речь идет об убежденности рынка в том, что существуют такие уровни, при падении на которые регулятор изменит политику или как-то еще вмешается в ситуацию, остановив обвал.

В мае опрошенные Bank of America инвесторы, управляющие в сумме $1 трлн, считали, что «пут» находится на 3529 пунктах по индексу S&P 500. Это примерно на 14,1% ниже закрытия этой недели и не выглядит недостижимым. Другое дело, что никакого опциона там может и не оказаться или, как недавно пошутили в Barron’s, это может быть и «колл» (противоположность «пута»).

Действительно, снижение рынка ужесточает финансовые условия, помогая бороться с инфляцией, а это сейчас главный приоритет ФРС. Не случайно такой легенды, как Volcker Put – по имени председателя Федрезерва Пола Волкера, победившего стагфляцию в 1980-х – никогда не существовало.

Как бы то ни было, после всего одной недели отскока, прервавшей длиннейшую цепь падений, основные индексы вновь сдвинулись в ту сторону, где он мог бы находиться. Но даже локальный минимум рынка, установленный 20 мая, все еще довольно далек. Да и «медвежье ралли», начавшееся тогда, чисто технически еще может иметь некоторое развитие в июне. Вопрос, что будет потом.

«Вторая половина 2022 года превратится для инвесторов в ”американские горки", если только ФРС не сможет взять инфляцию под контроль без "жесткой посадки", - цитировал в пятницу Bloomberg мнение главы отдела управления портфелем Commonwealth Financial Network Питера Эсселе. – На данный момент большинство инвесторов, похоже, делают ставку на сценарий полнейшего провала, поскольку опасения рецессии усиливаются, и фондовые рынки не могут развить какой-либо позитивный импульс».