Акция недели: «префы» «Центрального телеграфа» взлетели

За эту неделю Индекс МосБиржи потерял 4,14%. Упали в цене три четверти российских акций, причем в десятках случаев их потери были двузначными. На таком фоне взлет «префов» «Центрального телеграфа» на 46,84% по итогам этих пяти торговых дней был особенно заметен. Его обыкновенные акции тоже были среди лидеров роста, прибавив за пять торговых дней 11,48%.
Схожие взлеты уже не раз случались в текущем дивидендном сезоне в случаях, когда высокие выплаты ожидались по акциям, котировки которых заметно снизились по сравнению с прошлой осенью. В случае с «Центральным телеграфом» дивиденды должны быть в шесть раз выше, чем выплаченные им по итогам 2020 года, тогда как его привилегированные акции на прошлой неделе торговались примерно на 40% ниже, чем в октябре 2021-го.
31 мая на сайте Национального расчетного депозитария было опубликовано сообщение о рекомендациях совета директоров «Центрального телеграфа» относительно дивидендов за 2021 год. Они должны составить 1,524 руб. на акцию. Пару лет назад компания платила и 7,41 руб., но за 2020 год выплаты составили лишь 0,25 руб.
По котировкам на закрытие 30 мая 1,524 руб. соответствовал дивидендной доходности 25,4% для привилегированных и 17% – для обыкновенных акций. Цифры очень высокие даже по нынешним временам.
Но рынок узнал об этой новости несколько нестандартным образом. На сайте эмитента она в разделе существенных фактов отсутствовала, как и на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», где она находилась в разделе сообщений о корпоративных действиях. Многие поначалу расценили это как слух или даже чью-то злонамеренную манипуляцию.
И все же акции «Центрального телеграфа», хотя и не без периодов заметных падений, почти сразу начали быстро расти. На пике 2 июня «префы» прибавляли относительно закрытия 30 мая 45,33%. Это снизило потенциальную дивидендную доходность до 17,48%.
Обыкновенные акции достигли своего пика еще 31 мая, взлетев на 38,03%. Дивидендная доходность упала до 12,35%.
Затем в обоих случаях начались закономерные коррекции и в итоге котировки акций сблизились. По состоянию на закрытие торгов пятницы для привилегированных дивидендная доходность составила 17,24%, а для обыкновенных – 13,28%. Это по-прежнему немало, но не стоит забывать, что после закрытия реестра акционеров котировки акций обычно падают сообразно размеру предстоящих дивидендов.