Акция недели: «префы» «Центрального телеграфа» взлетели

За эту неделю Индекс МосБиржи потерял 4,14%. Упали в цене три четверти российских акций, причем в десятках случаев их потери были двузначными. На таком фоне взлет «префов» «Центрального телеграфа» на 46,84% по итогам этих пяти торговых дней был особенно заметен. Его обыкновенные акции тоже были среди лидеров роста, прибавив за пять торговых дней 11,48%.

Схожие взлеты уже не раз случались в текущем дивидендном сезоне в случаях, когда высокие выплаты ожидались по акциям, котировки которых заметно снизились по сравнению с прошлой осенью. В случае с «Центральным телеграфом» дивиденды должны быть в шесть раз выше, чем выплаченные им по итогам 2020 года, тогда как его привилегированные акции на прошлой неделе торговались примерно на 40% ниже, чем в октябре 2021-го.