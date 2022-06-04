Дмитрий Рогозин впервые поддержал Илона Маска

Основатель Tesla Илон Маск заявил топ-менеджерам компании об «очень плохом предчувствии» насчет экономики США, объявив о сокращении 10% специалистов и приостановке найма новых сотрудников по всему миру. На критику ответил президент США Джо Байден, пожелав ему всего хорошего на Луне, таким образом напомнив, что SpaceX была выбрана NASA для создания посадочного модуля. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поддержал Маска, подчеркнув, что никто уже не верит «в светлое будущее американской империалистической экономики».

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«Позвольте, скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну», — цитирует Байдена портал Insiderpaper.

Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале тоже опубликовал этот ответ Байдена и приписал от себя, что это тот самый случай, когда можно поддержать Маска.

«Никто не верит более в светлое будущее американской империалистической экономики. Они живут лишь за счет развязывания войн. Причем, подальше от границ своей страны. Но на Украине, которой они начали поставлять ударные системы, США споткнутся. И мы им поможем в этом важном для всего мира деле», — добавил Рогозин.

Ранее Рогозин неоднократно обвинял Маска в снабжении украинских нацистов средствами связи.

