Инвесторы заглянули в облигации США. И ничего хорошего не увидели

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, чистый приток средств в фонды облигаций США на неделе, завершившейся 1 июня, составил $7,09 млрд. Это первый подобный случай с 5 января. Продажи американских бондов тянулись без малого пять месяцев – 20 недель подряд.

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Глобальные фонды облигаций фиксировали непрерывный отток денег инвесторов не так долго – с 30 марта. И он тоже прервался – к ним в сумме пришло $6,16 млрд. Очевидно, однако, что это целиком заслуга вложений в бумаги США – без них глобальные фонды показали бы отток в $930 млн. И неудивительно, что приток для них оказался максимальным с 5 января.

Эти цифры не должны восприниматься, как разворот тенденции и начало продолжительного периода возвращения средств в облигации. Хотя, конечно, серию из нескольких подряд недель притоков исключать никогда нельзя. Но пока ставки в целом растут, это всегда будут лишь своеобразные коррекции на долгом падающем тренде.

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На этот раз речь идет о несколько запоздалой реакции самых агрессивных инвесторов на рыночную конъюнктуру. Доходность эталонных 10-летних U.S. Treasury Note на прошлой неделе достигала шестинедельного минимума – 2,706%. Между тем в середине мая она превышала 3%. В такой ситуации фонды облигаций, конечно, должны зарабатывать (котировки бумаг с фиксированным доходом растут, меняясь обратно пропорционально доходности).

В опубликованных на той неделе протоколах последнего заседания ФРС рынок увидел намеки на паузу в повышении процентных ставок. Сошелся и еще ряд целый ряд факторов, так что не только облигации, но и акции показали тогда «медвежье ралли». Под впечатлением этого, кстати, вторую неделю подряд возвращаются деньги и в фонды акций США (они получили $7,22 млрд – максимум с 23 марта).

Но с тех пор кое-что изменилось. В пятницу доходность U.S. 10 Year Treasury Note доходила до 2,986%, а американские акции быстро снижались. Причина была в отчете Министерства труда США, на который «быки» на многих рынках возлагали огромные надежды. Он должен был, по их мнению, оказаться слабым. Очень слабым. Гораздо ниже прогнозов. Настолько, что ФРС передумает повышать ставку на 50 базисных пунктов на каждом заседании.

Но отчет вышел сильным. Слишком сильным. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае увеличилось на 390 тыс. Экономисты, опрошенные Reuters, ранее прогнозировали увеличение количества рабочих мест только на 325 тыс.

А данные за апрель еще и были пересмотрены в сторону повышения – до 436 тыс. В общем, американская экономика, конечно, замедляется, но слишком плавно для того, чтобы ФРС передумала.

Сейчас ставка находится в диапазоне 0,75-1%. К концу года «голуби» в ФРС ожидают увидеть ее в районе 2,5%, а «ястребы» – около 3,5%. Последнее предполагает подъем ставки шагом по 50 б.п. на каждом из оставшихся в этом году заседаний регулятора.

В июне начинается и процесс количественного ужесточения – сокращения баланса Федрезерва. Он предполагает уменьшение пакета облигаций ФРС сначала на $47,5 млрд, а к осени – и на $95 млрд в месяц. Фактически речь идет о масштабной откачке ликвидности с рынка.

Совершенно не факт, что даже таких мер хватит для того чтобы справиться с инфляцией, превышающей 8%. Но вот для дальнейшего падения котировок облигаций и возобновления оттока средств инвесторов из ценных бумаг США всего этого вполне достаточно.