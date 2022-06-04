Как узаконить самовольную постройку

После вступления в силу Федерального закона РФ № 339-ФЗ в 2018 году процедура сноса и легализации самостроя значительно упростилась. Однако она в любом случае требует участия суда или административных органов.

Необходимые условия для узаконивания самостроя

Каждый объект недвижимости тесно связан с земельным участком. По этой причине легализация незаконных построек должна производиться одновременно двумя путями:

во-первых, посредством подтверждения прав на земельный участок с соблюдением типа разрешенного использования, во-вторых, посредством подтверждения того, что параметры объекта отвечают нормативам безопасности.

Отсюда вытекает, что даже после подтверждения права на участок и соблюдения типа легального пользования нельзя узаконить самовольное строение в том случае, если оно представляет угрозу для человеческой жизни. В то же время даже выполнение всех предусмотренных в строительной отрасли нормативов не означает, что владелец может оформить права на участок либо изменить через муниципальный орган тип использования.

Чтобы узаконить самовольное строение, необходимо архитектурно-градостроительное решение. Для решения этой задачи может понадобиться:

оформление права собственности на никем не используемый участок;

подписание договора аренды с муниципальным органом или другим правообладателем;

изменение типа разрешенного пользования;

ликвидация ограничений, имеющихся применительно к участку земли.

Чтобы подтвердить права собственности, могут понадобиться подписание договоров, выполнение межевых работ, выкуп участка земли, его кадастровый учет, а также регистрация в Росреестре.

Процедура изменения типов санкционированного использования является более сложной, поскольку они зафиксированы в документации застройки и пользования землей. К примеру, для узаконивания жилого дома надо обеспечить режим индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Для этого необходимо участие муниципального органа с осуществлением публичных слушаний.

Безопасность и соответствие строительным нормативам и правилам

При возведении всех объектов недвижимости необходимо выполнять строительные нормативы и правила, санитарно-гигиенические нормы, требования Гражданского кодекса РФ и др. Данные требования в обычных условиях учитывает проектировщик, тогда как наделенные соответствующими полномочиями органы выполняют их проверку в ходе согласований и выдачи разрешений. При узаконивании самовольно возведенных строений для этого надо произвести следующие действия:

оформить документацию, получить разрешения на осуществление строительных работ;

получить заключения ОГПН, СЭС и других уполномоченных инстанций;

заказать технические планы;

согласовать спорные моменты с лицами, которым принадлежат близлежащие объекты и участки земли.

Подтверждение безопасности по строительным нормативам должно производиться проектировщиками. Для некоторых типов объектов обязательно прохождение экспертизы. Кроме того, надо принимать во внимание ограничения, содержащиеся в ГПЗУ, – число этажей, минимальное расстояние от границ, площадь, выполнение технических требований на подсоединение инженерных коммуникаций. Подтверждение соответствия нормативам безопасности должно производиться при участии административных органов или суда.

Способы узаконивания самовольных строений

В том случае, если право собственности на самострой уже зарегистрировано, к правообладателю могут быть выдвинуты требования о ликвидации нарушений – сокращении площади построенного объекта, сносе нескольких этажей и т. п. В предписании указывается время, отведенное на его выполнение. В том случае, если по какой-то причине предписание не будет исполнено, к владельцу могут предъявить иск об оплате им сноса самовольного строения.

В том случае, если права на нелегальный объект не зарегистрированы, они могут быть признаны исключительно через суд либо с привлечением административного органа, для чего надо подготовить проектные документы и обратиться в наделенный соответствующими полномочиями орган, который выдаст разрешение на проведение строительных работ.