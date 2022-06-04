Как выбрать МФО для получения микрозайма

Чтобы принять правильное решение при выборе МФО , надо руководствоваться приведенными ниже рекомендациями. Все мфо список доступны на сервисе Выберу.ру.

Принципы работы МФО

Микрофинансовые организации представляют собой сравнительно небольшие компании, выдающие займы физическим и юридическим лицам и не являющиеся банковскими учреждениями. Их деятельность основана на выдаче микрокредитов – небольших денежных сумм, предоставляемых на короткое время под высокий процент.

В отличие от банковских учреждений, МФО не предъявляют строгих требований к клиентам: их услугами пользуются пенсионеры, студенты и даже безработные. В список финансовых продуктов, предлагаемых этими компаниями, входят:

Микрокредиты для бизнесменов. Они выдаются для создания и развития малых предприятий. В качестве клиентов выступают как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Микрокредиты для физических лиц. Они выдаются для удовлетворения текущих потребностей (медицинское обслуживание, туризм, образование, ремонт жилья или приобретение электротехники для дома).

Микрокредиты «до зарплаты». Это наиболее популярная разновидность, рассчитанная на неожиданные траты.

Прежде чем оформлять микрокредит, надо принять во внимание, что многие МФО специализируются на определенной категории заемщиков. К примеру, предложения МФО для начинающих бизнесменов вряд ли понравятся пенсионерам, и наоборот.

Главные принципы выбора МФО

Какие бы цели ни преследовал заемщик, при выборе МФО ему нужно соблюдать следующие рекомендации:

Надо обращаться в компанию, работающую в удобном режиме. Многие МФО оказывают услуги дистанционно, однако остались и такие, которые принимают заемщиков в офисах.

Микрокредиты выдаются под высокие проценты, так что следует искать выгодные варианты. Например, МФО регулярно делают спецпредложения и проводят акции.

Необходимо удостовериться в том, что МФО выдает деньги подходящим способом. Желательно, что была возможность получить их различными путями: на пластиковую карту, банковский счет, электронный кошелек либо наличными.

Нужно адекватно оценивать свои возможности. Взять в МФО крупный заем без подтверждения своего дохода не получится, но можно много раз брать в долг без всяких справок небольшие суммы.

При наличии сомнений в своих финансовых возможностях от получения микрозайма лучше отказаться. Штрафные санкции за просрочку погашения в этом сегменте чересчур велики, чтобы подвергать себя риску.

Как выбрать МФО в соответствии со своими потребностями

Особое внимание при выборе микрозайма необходимо уделить факторам, от которых зависит величина переплаты (процентам, лимитам, продолжительности действия договора и комиссионным сборам). Надо учитывать следующие моменты:

Проценты варьируются в широком диапазоне, могут быть фиксированными или меняющимися. Предпочтительнее небольшой процент, величина которого остается неизменной в течение всего периода пользования микрозаймом.

Комиссионные сборы увеличивают долг, так что лучше брать заем без переплаты за перевод денег, страховку и пр.

При наличии срочной потребности в деньгах следует обратиться в МФО с мгновенным рассмотрением заявки (как правило, сервисы таких компаний работают в автоматическом режиме).

Возможность досрочного погашения задолженности позволяет получить значительную экономию, если возникает желание возвратить долг раньше окончания срока действия договора.

Людям, оказавшимся в форс-мажорной финансовой ситуации, продление срока действия договора позволит избежать штрафных санкций и неустоек.

Проверка добросовестности МФО

Количество МФО, занимающихся незаконным кредитованием с использованием разнообразных мошеннических схем, довольно велико. Чтобы не стать жертвой обмана, заемщикам необходимо всерьез позаботиться о своей безопасности. Для этого нужно выполнить следующие действия: