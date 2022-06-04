Как выбрать МФО для получения микрозайма

Чтобы принять правильное решение при выборе МФО , надо руководствоваться приведенными ниже рекомендациями. Все мфо список доступны на сервисе Выберу.ру.
Принципы работы МФО
Микрофинансовые организации представляют собой сравнительно небольшие компании, выдающие займы физическим и юридическим лицам и не являющиеся банковскими учреждениями. Их деятельность основана на выдаче микрокредитов – небольших денежных сумм, предоставляемых на короткое время под высокий процент.
В отличие от банковских учреждений, МФО не предъявляют строгих требований к клиентам: их услугами пользуются пенсионеры, студенты и даже безработные. В список финансовых продуктов, предлагаемых этими компаниями, входят:
- Микрокредиты для бизнесменов. Они выдаются для создания и развития малых предприятий. В качестве клиентов выступают как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.
- Микрокредиты для физических лиц. Они выдаются для удовлетворения текущих потребностей (медицинское обслуживание, туризм, образование, ремонт жилья или приобретение электротехники для дома).
- Микрокредиты «до зарплаты». Это наиболее популярная разновидность, рассчитанная на неожиданные траты.
Прежде чем оформлять микрокредит, надо принять во внимание, что многие МФО специализируются на определенной категории заемщиков. К примеру, предложения МФО для начинающих бизнесменов вряд ли понравятся пенсионерам, и наоборот.
Главные принципы выбора МФО
Какие бы цели ни преследовал заемщик, при выборе МФО ему нужно соблюдать следующие рекомендации:
- Надо обращаться в компанию, работающую в удобном режиме. Многие МФО оказывают услуги дистанционно, однако остались и такие, которые принимают заемщиков в офисах.
- Микрокредиты выдаются под высокие проценты, так что следует искать выгодные варианты. Например, МФО регулярно делают спецпредложения и проводят акции.
- Необходимо удостовериться в том, что МФО выдает деньги подходящим способом. Желательно, что была возможность получить их различными путями: на пластиковую карту, банковский счет, электронный кошелек либо наличными.
- Нужно адекватно оценивать свои возможности. Взять в МФО крупный заем без подтверждения своего дохода не получится, но можно много раз брать в долг без всяких справок небольшие суммы.
- При наличии сомнений в своих финансовых возможностях от получения микрозайма лучше отказаться. Штрафные санкции за просрочку погашения в этом сегменте чересчур велики, чтобы подвергать себя риску.
Как выбрать МФО в соответствии со своими потребностями
Особое внимание при выборе микрозайма необходимо уделить факторам, от которых зависит величина переплаты (процентам, лимитам, продолжительности действия договора и комиссионным сборам). Надо учитывать следующие моменты:
- Проценты варьируются в широком диапазоне, могут быть фиксированными или меняющимися. Предпочтительнее небольшой процент, величина которого остается неизменной в течение всего периода пользования микрозаймом.
- Комиссионные сборы увеличивают долг, так что лучше брать заем без переплаты за перевод денег, страховку и пр.
- При наличии срочной потребности в деньгах следует обратиться в МФО с мгновенным рассмотрением заявки (как правило, сервисы таких компаний работают в автоматическом режиме).
- Возможность досрочного погашения задолженности позволяет получить значительную экономию, если возникает желание возвратить долг раньше окончания срока действия договора.
- Людям, оказавшимся в форс-мажорной финансовой ситуации, продление срока действия договора позволит избежать штрафных санкций и неустоек.
Проверка добросовестности МФО
Количество МФО, занимающихся незаконным кредитованием с использованием разнообразных мошеннических схем, довольно велико. Чтобы не стать жертвой обмана, заемщикам необходимо всерьез позаботиться о своей безопасности. Для этого нужно выполнить следующие действия:
- Выяснить, включена ли компания в Государственный реестр МФО, который ведет Центральный банк Российской Федерации. Это гарантирует контроль и защиту со стороны государства.
- Посетить вебсайт МФО. На нем должны содержаться подробные сведения о компании и предоставляемых ею услугах, банковские реквизиты, копия свидетельства о государственной регистрации и ИНН/КПП.
- Поинтересоваться, на каком месте МФО находится в специализированных рейтингах, составляемых ведущими рейтинговыми агентствами, к примеру, «Эксперт РА».
- Поискать отзывы клиентов в глобальной сети. У известных МФО всегда большое количество отзывов в интернете, по которым можно сделать определенные выводы о качестве предоставляемых ими услуг и безопасности взаимодействия.