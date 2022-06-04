Лучшие палатки для туризма

Ниже приведены общие рекомендации и описания лучших двухместных, трехместных и четырехместных моделей, выбрать которые можно в каталоге магазина Мир Охоты https://www.huntworld.ru/catalog/. В магазине широко представлены производители товаров для активного отдыха и туризма, охоты и рыбалки. К примеру, выбрать подходящий облеры на щуку можно тут.

Основные критерии выбора туристической палатки

В число важнейших критериев, которыми принято руководствоваться при подборе палатки для туризма, входят:

Влагозащищенность. Во время походов часто идут проливные дожди, и уберечься от них можно только в палатке с высокими показателями водостойкости.

Скорость установки. Никому не хочется тратить много часов, чтобы разобраться, куда нужно продеть ту или другую дугу. По этой причине туристы высоко ценят простоту конструкции, обеспечивающую быстровозводимость палатки.

Ветроустойчивость. Чем выше качество и прочность материалов, из которого делают слои и дуги палатки, тем эффективнее она противодействует ветру и дождю. Лучший материал для изготовления стен и тента – полиэстер. Самой большой прочностью обладают стеклопластиковые дуги.

Масса. Во время дальних походов значение имеет каждый грамм груза, переносимого туристами на своих плечах. Поэтому если нести на себе огромную палатку весом в двадцать килограммов, то придется отказаться от множества других полезных вещей.

Лучшие двухместные туристические палатки

Компактные двухместные палатки – оптимальное решение для тех, кто отправляется в поход вдвоем. Они легко устанавливаются, имеют небольшой вес, недорого стоят и эффективно противостоят порывам ветра.

Всеми перечисленными достоинствами обладает палатка Trek Planet Moment 2. Она сделана из синтетической ткани Polyester, вызывающей приятные осязательные ощущения при соприкосновении с ней. Мягкость этого материала сопоставима с мягкостью натурального хлопка. Все швы, проходящие по периметру палатки, проклеены, благодаря чему многократно увеличены срок использования и число циклов «сборка-установка». Во входную дверь палатки встроена противомоскитная сетка. Вес изделия составляет всего 1,6 килограмма.

Палатка BTrace Travel 2 рассчитана на походы в горы. В ней есть тамбур для защиты от сильного ветра, а также дополнительный тент, придающий ей обтекаемую форму. Палатка устанавливается против ветра таким образом, чтобы потоки воздуха встречало крыло тамбура. Наличие пяти оттяжек позволяет изделию выдерживать порывы ветра до 18 м/с. Вес палатки составляет 3,75 килограмма.

Лучшие трехместные туристические палатки

Трехместные палатки для туризма обычно используют в походах, в которых вес всех грузов равномерно распределяется между участниками. Один несет посуду, второй – палатку, третий – спальные мешки.

Трехместная палатка Talberg Boyard 3 имеет конструкцию, которая исключает проникновение дождя и ветра внутрь. В жаркую погоду в ней сохраняется прохлада благодаря хорошей вентиляции. В двух тамбурах можно хранить множество вещей без опасений по поводу того, что их подхватит ветер. Основная особенность этого временного жилища – высокая прочность дуг, сделанных из эластичного стекловолокна Fiberglass. Простота установки обеспечивается за счет использования в каркасе всего двух дуг. Наличие светоотражающих элементов позволяет ориентироваться в темноте. Вес палатки составляет 3,7 килограмма.

Двухслойная трехместная палатка BTrace Dome 3 имеет просторный тамбур, поэтому широко используется в долгих походах по равнинам. В этом временном жилище можно встать во весь рост, что повышает комфортность. Для горных походов палатка не подходит, так как из-за ее большой высоты во время сильного ветра возможно проявление парусного эффекта. На равнине эта проблема решается за счет наличия восьми оттяжек. Палатка весит 8,7 килограмма.

Лучшие четырехместные туристические палатки

Большие палатки обычно используются для отдыха всей семьей в живописном месте. Решающую роль при их выборе играет комфортность, а не вес.

Четырехместная палатка BTrace Ruswell 4 по своим размерам напоминает домик, так что в ней есть все необходимое для комфортного отдыха. По бокам временного жилища находятся двухместные спальни с вентилируемыми окнами, которые защищены противомоскитными сетками. Наличие 20 оттяжек гарантирует устойчивость конструкции даже при сильном ветре и под проливным дождем. Однако столь значительное число оттяжек требует много времени на ее установку. Вес палатки равен 13,6 килограмма, так что ее лучше перевозить на сухопутном или водном транспорте.

Палатка Trek Planet Avola 4 представляет собой компактную конструкцию для четырех человек. Цветная маркировка дуг упрощает процесс установки, и при поиске нужных петель сложностей не возникает. На крыше можно повесить походную люстру. Количество оттяжек ограничено пятью, так что при установке в ветреном месте надо учитывать парусный эффект. Вес изделия составляет 4,6 килограмма, а потому проблем с его транспортировкой не возникает.