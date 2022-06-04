Минобороны сообщило о больших потерях личного состава ВСУ

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих управлению 155-миллиметровыми гаубицами М777. Кроме того, ракетным ударом был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области, всего же в результате ударов авиации за прошедшие сутки было ликвидировано более 400 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, были поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в населенных пунктах ДНР и ЛНР.

По данным Минобороны, в районе Одессы был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы украинский самолет военно-транспортной авиации. За сутки были уничтожены 17 беспилотников, в том числа два «Байрактара-ТБ2». Ракетные войска и артиллерия за сутки разгромили 33 пункта управления, 131 огневую позицию артиллерийских подразделений и 542 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, указал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.