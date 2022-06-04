На МКС прибыл первый российский «космический принтер»

На борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-20» на Международную космическую станцию (МКС) был отправлен первый российский 3D-принтер для печати в условиях невесомости. «Космический принтер» – это совместный проект РКК «Энергия» и томских вузов: ТГУ и ТПУ. Помимо проведения экспериментов по работе принтера в условиях невесомости, космонавты смогут на месте печатать для себя различные инструменты, электроразъемы и крепежные изделия, сообщает пресс-служба ТГУ.

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Конструкцию принтера разрабатывали инженеры ТПУ, электронную «начинку» – ученые радиофизического факультета ТГУ, испытания опытного образца проводили специалисты НПЦ «Полюс».

«3D-принтер на МКС будет применяться и для научных, и для утилитарных целей. В качестве эксперимента на орбите будут напечатаны образцы материалов, которые после возвращения на Землю сравнят с напечатанными в обычных условиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, ученые хотят выяснить, как печать в условиях невесомости влияет на параметры и характеристики изделия. Кроме того, предполагается, что наличие принтера на МКС должно облегчить жизнь и самим космонавтам. Методом послойного наложения расплавленной полимерной нити на нем, например, можно печатать электроразъемы, крепежные изделия и различные инструменты.

Сейчас на борту МКС работают три российских космонавта: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Грузовик «Прогресс МС-20» доставил им более 2,5 тонны грузов и материалов: топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование — бортовую ресурсную аппаратуру, инструменты и приспособления для выходов в открытый космос, кабели, датчики, медицинские средства и одежду, уточнили в Роскосмосе.

