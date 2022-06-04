Нижегородские ученые создали калькулятор когнитивного возраста

Специалисты Национального исследовательского Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского разработали программу, способную оценить когнитивный возраст человека. Любой желающий может зайти на сайт ННГУ и пройти несложный тест, в том числе на скорость реакции, а искусственный интеллект на основании полученных результатов определит приблизительный возраст умственного развития.

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«Исследуемым предлагается пройти три простых теста: вычислить арифметические выражения, определить правильное начертание букв и различить оттенки цвета. На показателях времени и пороге принятия решения можно построить множественные регрессии, возраст будет оцениваться с точностью до 8-10 лет», — сообщил один из авторов разработки, проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.

На сайте указано, что время выполнения всех заданий составляет 10 минут. Для прохождения теста понадобятся только компьютерная мышь и монитор. Тест лучше проходить при дневном освещении, чтобы монитор не был засвечен внешними источниками света и не бликовал. Важно еще, чтобы от выполнения заданий человека ничего не отвлекало.

Разработчики предупредили, что рассчитанное искусственным интеллектом значение когнитивного возраста не является медицинским диагнозом и представлено только для ознакомительных целей.

