Больше 2,5 тыс. человек побывали на фабриках и заводах Москвы

Более 100 экскурсий на 27 заводах и фабриках Москвы посетили свыше 2,5 тыс. человек в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

Участники посещали предприятия с 30 мая по 3 июня. Во время экскурсий они могли продегустировать хлеб, напитки и другие продукты, только сошедшие с конвейера. Также гости попробовали свои силы в мастер-классах и увидели инновационные разработки столичных промышленников.

«Особой популярностью у аудитории пользуются предприятия пищевой промышленности. Одним из самых востребованных видов экскурсий из сезона в сезон остается посещение кондитерских фабрик, на которых в этот раз побывали свыше 600 человек», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

На заводе «Московский картофель», где в 1963 году выпустили первые в стране чипсы, участники экскурсий смогли угоститься продукцией с разными вкусами. В Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности экскурсанты попробовали хлеб, который едят космонавты в полете.

Об истории появления шоколада в Москве и России гостям рассказали в музее «Роза Эйнема», а также они узнали о развитии фабрики «Красный Октябрь». На мастер-классе они приготовили вафельные сладости по собственному рецепту и дизайну.

«Кондитерские фабрики нашего Холдинга принимают активное участие в акциях “Открой#Моспром” с самого их начала. Возможность своими глазами увидеть производство любимых с детства отечественных сладостей, которые к тому же можно попробовать прямо с конвейера, очень привлекает горожан, и места на наши сладкие экскурсии разлетаются мгновенно. Мы строго контролируем качество продукции: от переработки какао-бобов до поступления товара на полки магазинов. Фабрики работают на натуральном сырье благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов», – рассказал управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов.