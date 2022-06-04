Патриарх Кирилл прилетел в Минск

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск. Его визит приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии, сообщили в пресс-службе патриарха. Сразу из аэропорта предстоятель РПЦ направился на площадь Победы Минска, где возложил венок к Монументу Победы в память о павших воинах-освободителях.

«Всякий раз, когда прибываю в Белоруссию, с теплым и особым внутренним чувством я ступаю на белорусскую землю. Потому что нельзя не вспомнить великий подвиг народа на этой земле, который лицом к лицу столкнулся со страшной агрессией. И нельзя не вспоминать те жертвы, которые понес белорусский народ, отражая эту агрессию. Поэтому первое, что я сделаю, будет возложение венка в память о тех жертвах, к которым мы относимся с великой благодарностью», — заявил патриарх Кирилл в аэропорту.

Предстоятель РПЦ добавил, что в ходе трехдневного визита намерен посетить Свято-Духовский собор в Минске, съездить в Полоцк и совершить богослужение в Спасо-Евфросиниевском монастыре. Именно там пройдут основные торжественные мероприятия, а на литургии будет присутствовать весь белорусский епископат и члены Синода РПЦ.

Также патриарх планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым.

