Преимущества создания чертежей и макетов в Компас 3D

4 июня 2022, 14:48

Компас 3D - это эффективная программа, посредством которой можно выполнять моделирование различных объектов в графике. На сегодняшний день данная программа активно применяется во многих сферах. Например, с ее помощью изготавливаются чертежи, а также моделируются объекты в машиностроении.

Документы и даже целые системы соответственно также можно легко и просто моделировать, используя данное программное обеспечение. 

Сразу же стоит отметить, что программа стоит денежных средств, а потому необходимо будет компас 3d купить для того, чтобы начать ею пользоваться. Есть несколько основных версий программы:

  • LT - версия, предназначенная для новичков;
  • Учебная - версия, предназначенная вообще для обучения тому, как пользоваться программой;
  • Home - полноценная программа с полным набором функционала для использования. 

Особенности данного софта

Среди основных особенностей данного софта в первую очередь стоит выделить такие, как:

  • Полностью русскоязычный интерфейс программы, направленный на русскую аудиторию, с которым соответственно легко разобраться в короткие сроки;
  • Возможность взаимодействия с другими похожими программами без потери всех наработок;
  • Поддержка многочисленных форматов для дальнейшей передачи файлов;
  • Автоматизация проектирования, за счёт которой часто экономится рабочее время;
  • Наличие встроенного модуля, посредством которого можно эффективно разрабатывать электрические сети. 

Если же выделять функционал программы, то стоит отметить:

  • Широкий выбор инструментов для создания проектов;
  • Возможность использования в том числе и листового материала;
  • Максимальный учёт всех допусков, которые только могут иметься в программе;
  • Широкая библиотека стандартных моделей программы;
  • Разработка как с помощью применения параметров, так и твердотельного характера. 

Если обращаться, то можно отметить, что функционал программы действительно весьма широкий, насчитывает в себе большое количество различного рода возможностей для взаимодействия с программой и создания итогового качественного чертежа. 

Если же останавливаться на недостатках, то можно лишь отметить не слишком хорошее взаимодействие с моделями 3D формата за счёт того, что сам софт предназначен скорее для чертежей и планов, а не для визуализации объектов. В остальном у Компас 3D нет больших минусов для работы. 