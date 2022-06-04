Преимущества создания чертежей и макетов в Компас 3D

Документы и даже целые системы соответственно также можно легко и просто моделировать, используя данное программное обеспечение.

Сразу же стоит отметить, что программа стоит денежных средств, а потому необходимо будет компас 3d купить для того, чтобы начать ею пользоваться. Есть несколько основных версий программы:

LT - версия, предназначенная для новичков;

Учебная - версия, предназначенная вообще для обучения тому, как пользоваться программой;

Home - полноценная программа с полным набором функционала для использования.

Особенности данного софта

Среди основных особенностей данного софта в первую очередь стоит выделить такие, как:

Полностью русскоязычный интерфейс программы, направленный на русскую аудиторию, с которым соответственно легко разобраться в короткие сроки;

Возможность взаимодействия с другими похожими программами без потери всех наработок;

Поддержка многочисленных форматов для дальнейшей передачи файлов;

Автоматизация проектирования, за счёт которой часто экономится рабочее время;

Наличие встроенного модуля, посредством которого можно эффективно разрабатывать электрические сети.

Если же выделять функционал программы, то стоит отметить:

Широкий выбор инструментов для создания проектов;

Возможность использования в том числе и листового материала;

Максимальный учёт всех допусков, которые только могут иметься в программе;

Широкая библиотека стандартных моделей программы;

Разработка как с помощью применения параметров, так и твердотельного характера.

Если обращаться, то можно отметить, что функционал программы действительно весьма широкий, насчитывает в себе большое количество различного рода возможностей для взаимодействия с программой и создания итогового качественного чертежа.

Если же останавливаться на недостатках, то можно лишь отметить не слишком хорошее взаимодействие с моделями 3D формата за счёт того, что сам софт предназначен скорее для чертежей и планов, а не для визуализации объектов. В остальном у Компас 3D нет больших минусов для работы.