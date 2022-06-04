Промсвязьбанк начнет выдавать карты «Мир» в ЛНР

Промсвязьбанк начнет выдавать карты «Мир» на территории Луганской народной республики (ЛНР). Финансовая организация будет также осуществлять денежные переводы из ЛНР в Россию и выдавать кредиты населению. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Алексей Белецкий, передает агентство Луганскинформцентр.

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«Промсвязьбанк, который у нас начнет свою деятельность, — это будет доступ к кредитным пакетам, это будет выдача карт "Мир", это будет беспрепятственный перевод денежных средств с территории ЛНР на территорию РФ», — сообщил Белецкий.

4 июня Народный Совет ЛНР единогласно принял закон «О деятельности публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" на территории ЛНР».

По словам Белецкого, приход Промсвязьбанка означает, что на территории ЛНР «начинает работать банковская система и сфера Российской Федерации».