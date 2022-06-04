Российские туристы изменили летние предпочтения

Неоднократное продление ограничений на полеты в 11 городов юга и центра России (на сегодняшний день оно действует до 12 июня) изменило планы многих российских туристов, переориентировав на другие внутренние направления. Сейчас, помимо традиционного Сочи, большой популярностью среди россиян пользуются туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и на Северный Кавказ. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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«Там, где юг немножко просел, значительно прибавили Северный Кавказ, Центральная Россия, Золотое кольцо востребовано. Сейчас уже и в Тюмень с мая были чартерные программы. В Сибирь формируются чартерные программы», — рассказал Барзыкин.

По итогам майских праздников определились направления-лидеры в сфере внутреннего туризма, на них же туроператоры делают ставку и на все лето. Это Сочи, Краснодарский край, Москва с Подмосковьем, Санкт-Петербург и Северо-Запад в целом. Путешествия в Казань тоже пользовались спросом, впервые к числу лидеров примкнул Северный Кавказ. Стали популярны РЖД-туры и авиачартер в Дагестан на Каспий, отметил эксперт.

Среди зарубежных туров 60% спроса приходится на Турцию. Пользуются популярностью Арабские Эмираты и Египет. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, в этом году стали востребованы также направления на отдых в Армению, Казахстан и Узбекистан.

