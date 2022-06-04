Суд Эмбер Херд и Джонни Деппа: сор из избы и на весь мир

Едва ли не весь мир окатила волна смешанных чувств 2 июня, когда присяжные вынесли приговор по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа, печально известной голливудской пары, начиная с их громкого развода в 2016 году почти все время проводящей в судебных тяжбах. В этот раз иск за диффамацию на 50 млн долларов, вчиненный Деппом, был удовлетворен присяжными. В пользу актера его бывшей супругой должно быть выплачено 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн в качестве штрафных санкций.

Присяжные также признали и правоту Херд, но только по одному из пунктов, поэтому актриса получит всего 2 млн долларов в качестве компенсации за ущерб.

Бесконечная судебная история

Началось все с op-ed в The Washington Post – так в американской журналистике называют колонку напротив редакторской, в которой свое мнение дают высказать внештатному автору, очень часто знаменитости или видному специалисту. Такое «гостевое эссе», как некоторые издания называют колонку, Эмбер Херд опубликовала в 2018 году с ярким названием «Я выступила против сексуального насилия — и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться». В статье Херд высказывает недовольство тем, что «два года назад, [она] стала публичной фигурой, представляющей домашнее насилие» и на себе ощутила, как общественность относится к женщинам, ставшими жертвами.

Хотя имя Джонни Деппа не звучит в статье и Эмбер переносит личный опыт в более широкий контекст движения #MeToo, речь вряд ли может идти о ком-то кроме Деппа. Актеры развелись как раз за два года до издания колонки после выдвинутых Херд обвинений о насилии со стороны Деппа. Звезда «Пиратов Карибского моря» и «Чарли и шоколадная фабрика» отрицал все обвинения и после выхода op-ed подал в суд на Херд за клевету. Из-за внезапной пандемии и длительной подготовки к судебному процессу свое разрешение дело получило только сейчас.

До этого Депп уже обвинял Херд в клевете, после того как The Sun опубликовала заявление актрисы в том, что супруг ее избивал. Тогда, в 2020 году, процесс проходил в Британии и у Деппа не получилось выиграть дело. Суд нашел, что 12 из 14 случаев домашнего насилия имели место. Вероятно, именно из-за результатов этой тяжбы Депп лишился своей роли в франшизе-приквеле к Гарри Поттеру «Фантастические твари» – продюсеры опасались, что зрители не примут абьюзера на экране, пусть даже и в роли злодея.

Международные юристы предполагали, что в США дело будет выиграть еще сложнее из-за либеральных законов в отношении свободы слова, в особенности 1-й поправки к Конституции. Огромная редкость, чтобы по сути у одного и того же дела был разный исход «с двух сторон океана» объяснил BBC медиа-юрист Марк Стивенс. Но тут свою роль сыграл тот фактор, что в Англии решение выносил лишь судья, а в США – присяжные. По словам Стивенса, когда дело касается присяжных, общественное мнение имеет гораздо больший вес. Хотя присяжным запрещено пользоваться какими-либо внешними источниками, мобильные устройства у них не забирают. В данном случае влияние соцсетей было просто неизбежно.

Семейная драма на экране

Процесс этого года оказался наиболее громким не только в рамках личной судебной истории пары, но и за последние два десятка лет в США. Объявление приговора только на одном YouTube канале Law&Crime Network смотрело 3,5 млн человек, не говоря о еще сотне других ресурсов, также транслирующих суд. Сразу после вынесения вердикта на Википедии появилась подробнейшая статья со всеми нюансами дела. По своей огласке оно сравнимо только с судом над бывшим футболистом O. Джей Симпсоном в 1994-1995 годах, про которое даже сняли сериал.

Тут сам суд стал сериалом. Каждая минута транслировалась в режиме реального времени онлайн и на американском телевидении, а самые яркие моменты разлетались по просторам интернета динамичными нарезками и чередой мемов. Суд начался 22 апреля в округе Фэрфакс, штате Вирджиния, и продлился больше месяца с недельным перерывом. Все это время ярые фанаты, преимущественно Джонии Деппа, выстраивались в очереди, чтобы попасть в зал заседания или просто поддержать кумира у здания суда.

Одна из поклонниц вместе со своим мужем – оба преклонного возраста – стояли у суда абсолютно каждый день, чтобы помахать звезде «Пиратов» по его прибытии в суд и при его отъезде на черном минивэне после полноценного рабочего дня в зале заседания. «Я думаю о том, чтобы снова начать готовить», - рассказала The Washington Post поклонница о жизни после суда. Во вторник, когда Депп не явился в суд, она также заявила, что «жизнь пуста».

Без прямой трансляции с 9 до 18 часов каждый будний день многие действительно не находят себе места. Но сериал еще не закончен: представитель Эмбер Херд сообщил The New York Times, что звезда «Аквамена» собирается подать апелляцию, а юрист актрисы Элани Бредхофт на шоу Today от NBC поделилась информацией о том, что Херд просто не в состоянии выплатить такую огромную сумму.

Развертывание тяжбы на публичной сцене с миллионами зрителей, пример предельной гласности американской культуры, стал поводом для критики. «Это худший сценарий для любой жертвы домашнего насилия», — Rolling Stone опубликовал анонимный комментарий одной из жертв подобных действий, — «тотальное, глобальное унижение». The Washington Post напечатал мнение одного из зрителей «судебного сериала» о том, что суд отвлекает от «реальных проблем», таких как «инфляция и 6 долларов за бензин».

Сосредоточиться на «реальных проблемах» у общественности буквально не было шансов, когда на медиа-арене разыгрывалось настолько гениально «спродюсированное» зрелище. Действие проходило по основным канонам шоу. Во-первых, не обошлось без камео: одной из свидетельниц на суде выступила Кейт Мосс, британская топ-модель и «бывшая» Джонни Деппа. Она под присягой опровергла известный слух о том что Депп, еще во время их отношений в 90-е годы, столкнул ее с лестницы.

Помимо «олдов» голливудской эстрады, хорошее шоу должно предложить миру новые таланты. Здесь под гребенку фабрики звезд попала юрист Джонни Деппа – Камиль Васкез. Своими четкими аргументами и в меру дерзкой манерой речи при допросе Херд она завоевала сердца фанатов актера и стала знаменитостью сама. Хештег #CamilleVasquez набрал почти 2,5 миллиардов просмотров в TikTok, а у входа в здание суда ежедневно собирались люди в поддержку юриста и пламенными криками восторга. Васкез даже получила свою главу в статье о суде в Википедии.

В рейтинге других хештегов, связанных с судом, первое место несомненно занимает #JusticeForJohnnyDepp (правосудие Джонии Деппу) – он набрал почти 20 миллиардов просмотров в TikTok, а также долгое время держался на первом месте в топе в других соцсетях. На втором месте – уничижительный хештег #AmberTurd (английская игра слов, превращающая фамилию актрисы в оскорбление) с 4 миллиардами просмотров.

Такая статистика делает кандидатуру на приз зрительских симпатий очевидной.

Борьба идеологий

Действительно, мнение публики почти единогласно: подавляющее большинство приняло сторону Джонни Деппа, вслед за чем последовала скорая «мемификация» Эмбер Херд. Суд ежедневно «разрезался» на тысячи роликов, где в утрированных тонах выставлялись напоказ любые промахи Херд и ее юридический команды, а все действия юристов Деппа и его самого, наоборот, окружались хвалебным ореолом.

В то время как разделение на черное и белое редко продуктивно в поиске истины, когда дело касается судебного процесса с такой оглаской, общественный фаворитизм был неизбежен. Но защита действительно выглядела слабее стороны истца. Хотя основной целью суда для Деппа было доказать то, что в op-ed речь идет именно о нем, дело развернулось в сторону публичного поиска «грязного белья».

Свидетелей Эмбер Херд уличили в том, что они выступают на суде за огромные гонорары от актрисы (вплоть до 1000 долларов в час) и якобы читают по готовому сценарию. Психотерапевта Херд чуть не сняли со скамьи свидетеля за то, что она не могла оторвать глаз от бумаг.

Свидетельство самой Херд нашли непоследовательным и даже лживыми. Так, например, фотографии с видимыми телесными повреждениями оказались с большой вероятностью отредактированными. А представитель TMZ (американский таблоид) заявил на суде, что Херд прислала изданию компрометирующее видео своего бывшего супруга, но актриса до конца продолжила отрицать этот факт. Обвинение в насилии по отношению к своей бывшей девушке Таси ван Ри, а также к бывшему партнеру Илону Маску, актриса тоже отрицала.

Получилось, что никаких серьезных доказательств против Деппа на суде не было представлено (юрист Херд объяснила это тем, что реальные улики просто не допустили), а против Херд сыграли ее слабые актерские навыки и невозможность заплакать при подаче «слезных показаний».

Однако частный семейный конфликт перерос в идеологический. Вопреки симпатиям публики, в американских медиа оказалось практически невозможно найти статью, где мнения авторов и опрошенных экспертов были бы на стороне Деппа. Там СМИ единогласно провозгласили свой собственный вердикт: смерть #MeToo. Движение в поддержку жертв насилия, активно развивающееся с 2017 года, после решения суда в пользу Деппа обвинили мертвым. «Мужчины всегда побеждают», – гласит заголовок Rolling Stone. Более того, СМИ возмутило, что Депп был «слишком веселым» на суде, а сразу по окончанию суда объявил о концертном туре (одно из его выступлений уже успела посетить Кейт Мосс, давшая показания).

Какая-то часть СМИ была более лояльна к артисту: The Independent признала, что этот суд лишь показывает, что мужчины тоже могут стать жертвами домашнего насилия. Сам Депп в своем публичном письменном заявлении выразил огромную благодарность за то, что вердикт «вернул ему жизнь», в то время как Херд назвала такой исход «регрессом» в борьбе за права женщин.

И хотя очевидно, что не стоит демонизировать Эмбер Херд и делать из Джонни Деппа святого, здесь важно не разделение на «хороших» и «плохих», а то, что идеологическая машина затмила частную ситуацию. Даже если принять факт, что всю подноготную семейных перипетий нам никогда не узнать, в рамках новой этики Эмбер Херд всегда будет права. Механизм «мужчины всегда побеждают» уже давно не действует в западном либеральном поле. И эти идейные рамки, хоть и прогрессивны в своем начале, не дадут правде вырваться в СМИ даже при самых убедительных доказательствах.