В ДНР загорелся скит Святогорской Лавры

В результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры Донецкой епархии начался крупный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ). Образец древнерусского деревянного зодчества уже подвергался обстрелам.

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«Четвертого июня 2022 года в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители», — сообщили в УПЦ.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. На сайте Лавры говорится, что деревянный скит — самое необычное сооружение Святогорья. Его храмы были собраны из массивных сосновых бревен и украшены резьбой в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков. Деревянный храм Всех Святых с семнадцатью куполами был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году.

Ранее Донецкая епархия УПЦ сообщила, что 30 мая во время боестолкновений пострадали третий и четвертый монашеские корпуса Святогорской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах и монахиня, еще несколько человек получили ранения.

