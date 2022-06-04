В Казахстане переименовали марку нефти из-за санкций против РФ

Казахстанско-китайское совместное предприятие «CNPC-Актобемунайгаз», разрабатывающее месторождения углеводородного сырья в Актюбинской области, изменило название марки нефти, поставляемой на экспорт через российские морские порты. Казахстанская экспортная смесь сырой нефти получила название KEBCO для «отделения» ее от нефти Urals российского производства. Об этом сообщает Reuters.

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«Решение принято «в связи с недавними значительными геополитическими изменениями <...> и чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты», — пояснили в компании.

По данным четырех источников агентства в казахстанских нефтяных компаниях, марка нефти будет переименована с 6 июня. Таким образом компании планируют добиться повышения цены на свое сырье и облегчить сбыт, поскольку в документах будет четко указано, что нефть добыта не в России.

Один из источников Reuters уточнил, что Минэнергетики Казахстана готовится запросить разрешение у правительства на официальное использование нового названия, потому что в противном случае казахстанские компании ждут проблемы с открытием аккредитивов.

Всего, по данным агентства, через российские морские порты проходит пятая часть всей казахстанской нефти, поставляемой на экспорт (13,3 млн тонн в 2021 году). Трейдеры подтвердили, что ее не раз ошибочно принималась за российскую.

Как писала газета The Washington Post, произведенную в Казахстане нефть ранее смешивали с нефтью из российских месторождений для получения стандартизированных экспортных сортов: REBCO/Urals и Siberian Light.

