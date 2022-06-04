В России нашли способ заменить импортные автозапчасти

Российские предприниматели предложили запустить линейку отечественных 3D-принтеров, которые смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности. Об этом сообщает RT со ссылкой на проект, заявленный в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени».

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«После ухода крупных автопроизводителей с российского рынка может возникнуть нехватка оригинальных запчастей. Частично закрыть спрос на зарубежные компоненты сможет 3D-печать автозапчастей, однако для этого необходимо наращивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром», — рассказал руководитель проекта, замначальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максима Ланских.

При этом он отметил, что сейчас российские производители оборудования для 3D-печати и расходников используют в основном импортную базу. По его словам, для 3D-печати важны стабильные и неизменные свойств расходных материалов, а российские производители пока не наладили их стабильный выпуск. Однако в отечественных лабораториях уже разрабатываются различные полимерные композиции и добавки, добавил Ланских.