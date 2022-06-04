В России составили рейтинг морских держав

Аналитики Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) создали Индекс морской мощи (ИММ) ведущих мировых держав, который, по их мнению, аналогичен показателю ВВП в экономике. Ученые определили 40 категорий, которые отражают три составляющие морского потенциала: морские ресурсы, инструменты морской мощи и масштаб морской деятельности. В лидерах этого рейтинга оказались США, Китай и Россия. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель группы ученых, разработавших ИММ, ведущий научный сотрудник института Александр Поливач.

«Когда мы говорим, какая страна является крупнейшей морской державой, то у нас нет единого показателя. Мы можем посчитать сколько авианосцев, танкеров у страны, но единого показателя не было. Поэтому мы и решили разработать единый показатель, который бы в цифровом виде отражал, какая страна какую роль играет в Мировом океане. В каком-то смысле индекс морской мощи — это некий аналог показателя ВВП для экономики», — рассказал Поливач.

Он пояснил, что ИММ состоит из трех суб-индексов: индекс морских ресурсов, индекс морских сил и индекс морской деятельности. Инструменты морской мощи включают в себя все морские силы и средства, которые позволяют стране владеть морскими пространствами, исследовать и защищать их. Сюда входит не только ВМФ, но и береговая охрана, научно-исследовательский и ледокольный флот. В ИММ учитывается также вылов водных биоресурсов, добыча нефти или производство электроэнергии на шельфе.

Согласно Индексу Морской Мощи-2021, крупнейшим морским потенциалом обладают США, Китай и Россия. Затем идут Япония, Республика Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция.

«У США основной составляющей их морского потенциала является Военно-морской флот, также как и у России. А у Китая, который по индексу морской мощи стоит на втором месте, основной вклад в морской потенциал вносит именно морская деятельность, а не военный флот. Морская деятельность является главной составляющей морского потенциала и у таких стран, как Япония, Республика Корея и Великобритания. Хотя они также располагают крупными военными флотами», — добавил Поливач.

