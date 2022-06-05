Китай намерен создать оружие для борьбы со спутниками Starlink

В Пекинском институте телекоммуникаций Народно-освободительной армии Китая заявили, что крупнейший проект спутниковой связи Starlink представляет серьезную угрозу для национальной безопасности страны. Военные обратились к правительству КНР с предложением разработать эффективную технологию для борьбы со спутниками, чтобы иметь возможность как минимум отключить американскую систему над территорией Китая, а в идеале — уничтожить всю спутниковую группировку SpaceX, пишет South China Morning Post.

Статья по теме: Илон Маск предоставил Украине доступ к Starlink

«Starlink угрожает Китаю по двум причинам. Во-первых, американские военные беспилотники и истребители могут увеличить скорость передачи данных более чем в 100 раз, используя соединения Starlink, что даст США огромное преимущество в воздухе и космосе в случае вооруженного конфликта Китая и США. А во-вторых — спутники Starlink оснащены ионными двигателями, а значит могут быстро изменить свою орбиту для наступательных действий против вражеских целей», — говорится в статье, подготовленной профессором Жэнем Юаньчжэнем.

Для начала, по его словам, необходимо создать мощную и точную технологию мониторинга космических объектов, способну отслеживать каждый отдельный спутник, затем — разработать платформу для перехвата и расшифровки сигналов от каждого спутника для анализа намерений потенциального противника.

На последнем этапе ученые намерены создать оружие, способное уничтожить спутники Starlink, как единичными ударами, так и всю группировку, состоящую на данный момент из примерно 2,5 тыс. аппаратов. Предполагается, что это будет лазерное оружие, с помощью которого можно будет ослеплять спутники, либо полностью их отключать, например, сжигая микросхемы.

