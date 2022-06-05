Консультант Пентагона назвал единственный выход из конфликта на Украине

Положить конец украинскому кризису могут только референдумы в ДНР и ЛНР с участием большого количества независимых наблюдателей. На это время должно быть объявлено перемирие, ради которого придется снять хотя бы часть антироссийских санкций. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак.

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«Русские — крупнейшая европейская нация. География России и тот факт, что она присутствует на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке, в Арктике, а также на Черном море, делает ее непобедимой», — заявил Люттвак.

По его словам, из украинского кризиса есть только один выход и «только одна дверь в этом коридоре» — необходимо провести референдумы в Донецке и Луганске с тысячами независимых инспекторов. И даже Украина, по мнению политолога, не может быть против такого демократического подхода, потому что Киев не может отказать людям в выборе.

«Это единственный выход из этого конфликта, на мой взгляд, и это было мое мнение с первых его дней. Это фантастика, что можно победить Россию», — подчеркнул Люттвак.

На время плебисцита он предложил установить перемирие, отменив некоторые антироссийские санкции. При этом Люттвак признал, что большинство россиян они и так не затронули, так как страна сама производит продукты питания и имеет свои источники энергии.

«Запуск референдума означает вынесение его на всеобщее обсуждение. Вот почему я выделяю свое время для интервью. Идея должна стать предметом обсуждения, должна стать частью дискурса. Должна быть атмосфера, в которой ответственные могут подумать об этом и сказать: "Почему бы нам не закончить это плебисцитом?», — заключил 79-летний историк, экономист и специалист по международным отношениям и военной стратегии.

