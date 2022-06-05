Конюхов полетел на мотопараплане от Белого моря к Черному

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов вместе с мастером спорта международного класса, пилотом Игорем Потапкиным отправились в многоэтапный трансконтинентальный перелет на мотопараплане. За две с половиной недели они планируют преодолеть около 3 тыс. км от Белого моря до Черного, сообщается в Telegram-канале путешественника.

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«Для меня честь быть амбассадором "Чистой Арктики": проводить научные экспедиции и совершать трансконтинентальные перелеты в поддержку федерального проекта. На новые свершения вдохновляет не только красота родной природы, но и люди, осознающие свою ответственность перед окружающим миром и будущими поколениями», — заявил Конюхов перед отправкой в путь.

Путешественники стартовали 5 июня из Архангельска и за два с половиной часа преодолели 160 км до Емецка, где у них состоялась первая дозаправка. На одном из этапов пилоты планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд польского спортсмена в 427 км. Они пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня.

Перелет от Белого моря до Черного на мотопарапланах отечественного производства проходит в поддержку федерального проекта «Чистая Арктика», который нацелен на очистку арктической территории от накопленных с советских времен отходов.

