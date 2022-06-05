Минобороны отчиталось о крупных потерях военной техники ВСУ

Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности были уничтожены танки Т-72 и другая бронетехника, поставленные на Украину восточноевропейскими странами. Они находились в корпусах вагоно-ремонтного предприятия на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Также, по его словам, были уничтожены две пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ», две боевые машины РСЗО и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — добавил Конашенков.

Также, по его словам, за прошедшие сутки российские военные разбомбили три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, и три склада боеприпасов. Всего в результате ударов авиации было уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки РСЗО «Град», девять артиллерийских орудий, 14 спецавтомобилей, цистерны с топливом и два склада боеприпасов, уточнил Конашенков.

В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск ДНР был сбит самолет МиГ-29 ВСУ, а в районе Одессы средства ПВО уничтожили самолет военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику. Кроме того, по данным Минобороны, за сутки российские военные ликвидировали 10 беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ2». Над Николаевской областью были перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». Российские ракетные войска и артиллерия поразили 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники», — отметил представитель Минобороны.

