Москвичам пообещали июльское тепло ко Дню России

В предстоящую неделю лето будет набирать обороты и ближе к следующим выходным столбики термометров покажут июльские значения, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С понедельника до четверга синоптическая ситуация в Центральной России обусловится погожим антициклоном. Ночная температура постепенно повысится с +6…+11, до +10…+15, а днем воздух прогреется июньским солнцем с +18…+23 — в начале недели, до +22…+27 — в конце», — написал Тишковец.

В пятницу и выходные дни, по прогнозу синоптика, в столичном регионе возможны скоротечные грозовые дожди. Под утро будет уже не ниже +12…+17, а после полудня воздух будет прогреваться до +23…+28, что по климатическим нормам на месяц опережает календарь и больше характерно для июля.

При этом на юге России на следующей неделе прогнозируются ливневые дожди, грозы и сильный ветер. В ряд сибирских регионов придут ночные заморозки, а в Якутии установится сильная жара до 32 градусов, что повысит уровень пожарной опасности в лесах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

