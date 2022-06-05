Назван секретный ингредиент любимого сэндвича Елизаветы II

Актриса и телеведущая из Великобритании Дженни Хэнли назвала секретный ингредиент сэндвича с огурцом, который королева Елизавета II считает своим любимым. О пристрастиях королевы она узнала от своей бабушки, которая фотографировала членов королевской семьи, пишет британское издание Metro.

На одной из вечеринок в саду Букингемского дворца гостям подавали сэндвичи. Помимо белого хлеба, сливочного сыра и ломтиков огурца, в них был особенный ингредиент, придающий насыщенный вкус. Оказалось, что в сэндвич добавляли рубленую мяту.

«Да, друзья, королева и остальные члены королевской семьи, очевидно, обожают сэндвичи с мятным вкусом», — отметила Хэнли.

Со 2 по 5 июня по всей Великобритании проходят гуляния и парады в честь 70-летия со дня восшествия Елизаветы II на британский трон. Личное участие 96-летней королевы в мероприятиях очень ограниченно из-за сложностей в передвижении.

