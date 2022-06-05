Врач развенчала шесть самых стойких мифов о здоровье

Среди людей, далеких от медицины, бытует целый ряд заблуждений, касающихся здоровья, которые объясняются только устоявшимися традициями и устаревшими рекомендациями. Патофизиолог и иммунолог Елена Парецкая в беседе с журналистами портала «Доктор Питер» назвала шесть самых нелепых, но живучих мифов.

«Скрип зубами — это глисты. В педиатрии и терапии это один из самых популярных мифов. Однако, этот факт не соответствующий реальности. Скрип зубами (в медицине его называют бруксизм) возникает от повышенного тонуса нервной системы, спазма жевательной мускулатуры», — рассказала Парецкая.

Самой частой причиной бруксизма она назвала стрессы, переутомление, дедлайны, скандалы и экзамены. Вторая причина — проблемы с прикусом. Если нагрузка на челюсти распределяется неравномерно, то возникают проблемы с тонусом жевательной мускулатуры.

Еще одно непонятное, но стойкое заблуждение — о том, что вши в волосах заводятся от сильных переживаний. Врач пояснила, что если бы это было так, 80% населения ходили бы с педикулезом.

Третий миф заключается в том, что черника необычайно полезна для зрения. Это стойкое заблуждение активно используют производители БАДов. Парецкая признала, что в составе черники есть полезный для здоровья лютеин, однако исправить черникой или добавками с ее экстрактами плохое зрение нереально.

Четвертый распространенный миф — о том, что организм надо чистить от шлаков и токсинов. Его тоже культивируют производители всевозможных добавок.

«Шлаки — это термин из металлургической промышленности, в медицине такого понятия нет, и никогда не было. Теперь по поводу токсинов — если бы они копились в организме, мы бы лежали в реанимации с отравлением и токсикозом», — подчеркнула врач.

Еще одно, пожалуй, самое опасное и коварное заблуждение — что инфаркт и инсульт — болезни пожилых людей. Парецкая предупредила, что провоцировать эти болезни может образ жизни, поэтому нередко и инфаркт, и инсульт настигают людей уже в 35-40 лет, если они не следят за здоровьем и беспечно считают «у меня такого не случится».

Шестой миф — что на лысых кошек и собак не бывает аллергии.

«Дело в том, что аллергия развивается отнюдь не на шерсть животных. Проблема в особых белках кожи, частичках перхоти, слюны или других выделений. И шерсть здесь ни при чем, перхоть и белки выделяют даже лысые животные», — заключила Парецкая.