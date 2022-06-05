Путин пригрозил ударами в ответ на поставки Киеву дальнобойных ракет

Вся «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». Он также подчеркнул, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает.

Статья по теме: В России приведена в боеготовность почти вся группировка РВСН

«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — ответил Путин на вопрос журналиста о поставках Киеву американских реактивных систем залпового огня.

По словам президента РФ, поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет, поскольку у Киева и так находятся на вооружении аналогичные системы советского и российского производства «Град», «Смерч», «Ураган». При этом он обратил внимание, что дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются. Сейчас, по словам Путина, украинская сторона использует ракеты, которые летят на 45-70 километров. Такую дальность имеют «Грады», «Ураганы», «Смерчи», а также амерканские ракеты. Российский лидер считает, что поставки со стороны США и других стран могут быть связаны с восполнением потерь украинской боевой техники.

Он отметил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из них уже уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов. Таким образом, по словам верховного главнокомандующего, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.

«Если будут ракеты большей дальности, и они будут поставляться, — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — подчеркнул Путин.