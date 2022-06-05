В Крыму начали бороться с засильем иностранных слов

В Крыму подготовили словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами. Его презентуют на международном фестивале «Великое русское слово», который пройдет в Крыму с 6 по 12 июня. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари. В них указаны русские варианты заимствованных слов. Русский язык очень богат, а засилье иностранных слов опасно для нашей культуры и языка. Настало время с этим покончить», — заявил Константинов.

Как уточняет РИА Новости, ранее спикер крымского парламента предлагал отменить обязательное изучение английского языка в школах, чтобы больше времени уделять родной речи. Также он говорил, что парламент Крыма подготовил законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О рекламе» с целью очищения русского языка от западных заимствований.

