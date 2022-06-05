В ООН перечислили факторы, которые усугубят продовольственный кризис

Из-за событий на Украине в мире ожидается значительное ухудшение продовольственной ситуации к 2023 году. Нынешний кризис наложился на предыдущий, вызванный пандемией коронавируса, и проблема голода может коснуться еще нескольких миллионов человек, преимущественно из бедных африканских стран. Такой прогноз дал в интервью итальянскому изданию La Stampa экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.

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«Кукуруза и зерно нужны не только для того, чтобы делать хлеб и муку, но и для корма скота. Их удорожание отражается на стоимости продукции. РФ также является наиболее крупным экспортером удобрений. Создается угроза производству продовольствия, что ведет к ухудшению кризиса в 2023 году», — сообщил Тореро.

Он подчеркнул, что если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию с увеличением цен на нефть и прекращением экспорта удобрений, угроза недоедания может возникнуть еще для 13,7 млн человек. По его данным, до украинского конфликта в уязвимом положении находились 53 страны мира и ситуация с продовольствием там может еще больше ухудшиться.

Экономист считает, что Европа тоже столкнется с проблемами производства продуктов питания, поскольку Литва, Молдавия, Финляндия и ряд других стран почти на 100% зависят от поставок российских удобрений.