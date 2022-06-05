В России приведена в боеготовность почти вся группировка РВСН

В данный момент в полной боевой готовности находится 95% всей группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). При этом РВСН создает новые комплексы и занимается перевооружением, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда».

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«Первое, это задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся. В том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. Я должен отметить, что 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности. Дальше — это создание новых ракетных комплексов и, соответственно, перевооружение группировки на эти ракетные комплексы. И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать», — рассказал Каракаев.

Сейчас, по его словам, РВСН вооружены новейшими ракетными комплексами «Авангард» и «Сармат», и число этих комплексов в войсках растет и будет расти. В этом году планируется поставить первый полк «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении.

Каракаев подчеркнул, что в данный момент уровень современных вооружений в ракетных войсках составляет 83%, к концу года стоит задача повысить показатель до 86%.