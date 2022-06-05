Владимир Ефимов: Шестой дата-центр начали строить в ОЭЗ Москвы

Новый дата-центр, специализирующийся на работе с большими данными, начал строить резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) в технополисе “Москва”. Об этом сообщил вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в технополисе «Москва» успешно работают пять дата-центров. IT-предприятие – резидент ОЭЗ получило разрешение на строительство шестого объекта и уже приступило к его возведению на территории площадки «Печатники». Строительно-монтажные работы и мероприятия по пуско-наладке инженерных систем планируется завершить в 2022 году. Общий объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей», – рассказал вице-мэр.

Площадь нового дата-центра компании «С-Плэтформс» составит около 850 кв. метров, мощность – ориентировочно 2,5 мегаватта с размещением 132 стоек. Здесь планируется создать 27 рабочих мест.

«Услуги и мощности нового дата-центра будут предоставляться как резидентам ОЭЗ «Технополис “Москва”» в рамках промышленной кооперации, так и иным государственным и коммерческим заказчикам», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

С помощью анализа больших данных компании смогут лучше аудиторию и предпочтения, выявлять закономерности, строить прогнозы на ее будущее поведение и реакции. Это поможет оптимизировать деятельность коммерческих организаций и повысит комфорт горожан благодаря технологиям «Умного города».

«Резидент информационно-коммуникационного кластера столичной ОЭЗ предоставляет услуги хранения, обработки и анализа больших данных заказчикам из любых сфер, где требуются вычислительные мощности, направленные на работу с большими данными. Среди этих сфер городская цифровизация, видеоаналитика, машинное обучение, цифровая реклама, изучение аудитории и ее предпочтений», – уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

В создание и развитие дата-центров компании столичной ОЭЗ инвестировали более 9 млрд рублей по состоянию на начало 2022 года. Центры обслуживают десятки тысяч клиентов и обеспечивают работой свыше 300 специалистов.