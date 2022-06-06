Крупнейший агрохолдинг в РФ приобрел бизнес в Крыму

Владельцем одного из крупнейших агрохолдингов Крыма «Дружба народов» стал российский «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева». Агрокомплекс принадлежит семье экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

«Дружба народов» ежегодно выпускает до 75 тысяч тонн продукции под брендом «Ряба Крымская», управляет свиноводческими фермами на 25,5 тысяч голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки, сообщает «Коммерсантъ». Интерес ткачевского агрокомплекса к активам «Дружбы народов» связан с тем, что в Крыму у холдинга есть сеть магазинов, одним из поставщиков которых как раз и выступает «Дружба народов», — сообщает «Коммерсантъ».

Земельный банк «Дружбы народов» насчитывает 20 тысяч гектар. Структура холдинга — «Крымская фруктовая компания» (КФК) - выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тысячи га. В 2021 году выручка ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» составила 9,79 млрд рублей, КФК - 1,3 млрд рублей.

«Дружба народов» ранее входила в состав украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка (состояние $780 млн, по данным местного Forbes). В 2017 году крымский бизнес был продан за $77,7 млн. Покупателем выступила московская УК «Оптима-Финанс», бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский.