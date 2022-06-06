АЦБК: максимальная декарбонизация значительно снижает корпоративные риски

Российским предприятиям необходимо построение корпоративной системы управления выбросами парниковых газов.

Построение корпоративной системы управления выбросами ПГ в настоящее время - это неизбежность как для предприятий целлюлозно-бумажного комплекса (ЦБП), так и в целом для промышленного сектора. Как заявили в экологическом департаменте АО «Архангельский ЦБК», так как максимальная декарбонизация позволяет трансформировать корпоративные риски в категорию возможностей.

Тема снижения выбросов парниковых газов (ПГ) в атмосферу звучит постоянно на самых разных уровнях: только за последний год в России было принято порядка 20 нормативно-правовых актов в этой сфере. Согласно стратегии социально-экономического развития России, индикативные показатели выбросов ПГ будут включаться в ИТС НДТ.

С мая 2022 года уже введен стандарт, устанавливающий требования к проведению бенчмаркинга удельных выбросов ПГ в отраслях промышленности. «Также будет проводиться анкетирование предприятий, к которому необходимо будет отнестись особенно внимательно, учитывая предполагаемые риски», - считают на АЦБК.

В экологическом департаменте АЦБК напомнили, что за 20 лет компании удалось добиться в сфере климата значительных успехов, что подтверждается результатами климатического рейтинга CDP. С 2014 года комбинат ежегодно раскрывает информацию о своей климатической деятельности. Последние три года предприятию присваивается высший рейтинг А-.

Так, проект по утилизации отходов биомассы был реализован на предприятии еще в 2000 – 2005 гг. Он был зарегистрирован в Секретариате Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в качестве проекта совместного осуществления (ПСО). После прохождения необходимых утвердительных процедур Архангельский ЦБК подписал трехстороннего соглашение со Сбербанком России (оператор) и «Газпром Маркетинг и Трейдинг Лтд» с целью передачи (продажи) единиц сокращения выбросов с зачислением денежного возмещения на счет комбината. В 2007 - 2008 гг. АЦБК также продал ранние (докиотские) сокращения выбросов ПГ. Общее количество реализованных сокращений выбросов за период 2001-2011г.г. составило порядка 1,5 млн. тонн CO2-экв.

Как напомнил член совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, свою первую климатическую стратегию на период до 2012 года комбинат принял еще в 2004 году. Стратегия предусматривала сокращение выбросов ПГ на 16% от уровня 1990 года. На тот момент АЦБК был единственной российской компанией, добровольно взявшей на себя обязательство сократить выбросы ПГ. По итогам периода цель была достигнута, что было подтверждено независимой уполномоченной организацией, проводившей верификацию данных.

Незадолго до этого комбинат принял новую климатическую стратегию – на период до 2020 года. В ней была поставлена более амбициозная цель – сократить выбросы ПГ на 30% от уровня 1990 года, и эта цель тоже была достигнута. В настоящее время действует уже третья Климатическая стратегия на период до 2030 года, разработанная в соответствии рекомендациями SBTi. Цель стратегии – сокращение к 2030 году на 55% выбросов ПГ от уровня 1990 года.

С учетом индивидуальных особенностей Архангельским ЦБК рассмотрены главные направления снижения выбросов ПГ и углеродного следа: повышение энергетической эффективности за счет внедрения корпоративной системы энергоменеджмента в соответствии с ИСО 50001, изменение топливного баланса в пользу биомассы и низкоэмиссионных видов топлива, максимальная утилизация отходов.

Также были рассмотрены принципиально новые направления – в частности, использование ветровой и солнечной энергии, учет поглощений в лесах и улавливание и хранение углерода (технология CCS которая заключается в улавливании, сжатии СО2 и транспортировании к месту хранения). Проведенная работа позволила определить направления и потенциал снижения выбросов ПГ на предприятии.

Одной из важной составляющей системы управления выбросами ПГ является система управления климатическими рисками и возможностями. В 2019 году как первый шаг к созданию такой системы на АЦБК проведена работа по анализу климатических рисков и их влияние на хозяйственную деятельность и финансовое положение предприятия. Оценка проведена в соответствии с рекомендациями TCFD.

Матрица климатических рисков для комбината сегодня выглядит так: введение налога (платы) на выбросы и ограничение на практику лесозаготовок (создание охранных территорий для увеличения поглотительной способности лесов, ограничивающих практику лесозаготовок), введение пограничного углеродного налога (механизма CBAM) и введение лимита на выбросы ПГ для предприятий, то есть введение системы квотирования в случае расширения эксперимента, проводимого в рамках 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов ПГ в отдельных субъектах РФ»..

Первым российским пилотным регионом стала Сахалинская область. Эксперимент стартует в сентябре 2022 года. Его цель – вывести регион на климатическую нейтральность к концу 2025 года. Для этого разработана специальная программа, которая предусматривает низкоуглеродную трансформацию всех основных секторов экономики региона и создание новых производств, ориентированных на выпуск продукции с минимальным углеродным следом.

Важную роль в достижении заявленных климатических целей призвана сыграть создаваемая в регионе система квотирования выбросов ПГ, а за выбросы сверх квоты надо будет платить. Превышение можно будет также компенсировать специальными углеродными единицами, сгенерированными в результате реализации климатического проекта.

При определении квоты для предприятий, скорее всего, за основу будет принята некая удельная отраслевая величина выбросов ПГ. Недавно появился проект операционного плана реализации стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов ПГ, согласно которому удельный выброс для целлюлозно-бумажной отрасли ЦБП составляет 1 т СО2-экв. на тонну продукции с перспективой снижения до уровня 0,8 к 2030 году. «Данная величина довольно низкая, сравнимая с европейским бенчмаркингом. С учетом планируемой стоимости превышения квоты в 1000 руб. за тонну платеж за превышение квоты может составить сотни миллионов рублей ежегодно для предприятий ЦБП», - подчеркнули в экологическом департаменте АЦБК.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.