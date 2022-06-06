Биржи Европы и США с января по май привлекли через IPO на 90% меньше средств, чем год назад

Объем IPO на европейских и американских биржах в первые пять месяцев 2022 года составил $17,9 млрд, что на 90% меньше показателей того же периода 2021 года.

Об этом со ссылкой на Financial Times пишет ТАСС.

Согласно данным аналитической платформы Dealogic, с начала текущего года в Европе и США только 157 компаний разместили свои акции на биржах, сообщает британское издание. Для сравнения — с января по май 2021 года количество таких компаний было 628, а объем привлеченных средств составлял $192 млрд. Объем собранных через IPO средств в этом году за первые пять месяцев сократился на 71% — с $283 млрд (1,2 тыс. компаний) до $81 млрд (596 компаний), отмечает газета.

Журналисты FT указывают на то, что из десяти самых заметных IPO с начала года всего две сделки были проведены на биржах Европы или США. В частности, в январе американская инвестиционная компания TPG привлекла $1 млрд через размещение акций на бирже Nasdaq, а норвежский производитель нефти и газа Vaar Energi — $880 млн через биржу в Осло.

По мнению опрошенных изданием экспертов, ситуация вокруг Украины и опасения относительно вероятности мировой рецессии могут стать причиной того, что многие компании перенесут проведение IPO на следующий год.