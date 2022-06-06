Челябинский кузнечно-прессовый завод будет выпускать важную импортозамещающую продукцию

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) к 2023 году наладит выпуск кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъемностью.

«Реализация данного проекта увеличит долю отечественных деталей и узлов в железнодорожном машиностроении и обеспечит отрасли независимость от поставок из-за рубежа. Естественно, правительство области и наше министерство поддерживает локализацию на территории региона столь важного импортозамещающего производства», — говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,3 млрд рублей. Порядка 1 млрд рублей запланировано привлечь за счет льготного займа Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия».

Как сообщают в пресс-службе министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области: «До сих пор в России такие подшипники выпускали всего три предприятия с участием шведской и американских компаний. С их уходом с рынка отечественные вагоностроители столкнулись с дефицитом комплектующих. Производство крайне востребованной продукции на челябинском предприятии позволит закрыть их потребности. Наладив производство к 2023 году, ЧКПЗ намерен до 2027 года выпустить около 2,5 млн этих деталей».

ЧКПЗ намерен создать более 500 дополнительных рабочих мест и выпустить за пять лет импортозамещающей продукции на 62 млрд рублей.

