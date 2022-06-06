Чем заняться в длинные выходные июня: от популярных мюзиклов до экскурсий

Посмотреть легендарный мюзикл «Шахматы» от авторов АВВА

Показы мюзикла «Шахматы» театральной компании «Бродвей Москва» успешно идут уже два сезона на сцене Театра МДМ. В центре сюжета – история о двух гроссмейстерах, сражающихся за мировую шахматную корону и славу. Спектакль впечатляет своим масштабом, эффектными костюмами и декорациями, профессиональной хореографией и непредсказуемым финалом.

Летом школьники, студенты, пенсионеры и многодетные семьи могут приобрести билеты по льготным ценам. Подробности читайте на официальном сайте театральной компании «Бродвей Москва». Спектакль доступен для зрителей от 14 до 22 лет по «Пушкинской карте».

Где: Театр МДМ, Комсомольский пр-т., 28

Когда: 4 и 5 июня

Сходить всей семьей на обзорные экскурсии в Океанариум

Со 2 июня по 31 августа Океанариум запускает летние обзорные экскурсии по речной и морской экспозициям, которые будут проходить по средам и субботам. Знали ли Вы, что пингвинов Гумбольдта ещё называют ослиными пингвинами, а лемуры умеют общаться хвостами? А милые байкальские нерпы растут в ширину всю жизнь? Это и ещё много всего интересного вы узнаете на обзорных экскурсиях в Крокус Сити Океанариуме!

Где: Крокус Сити Океанариум

Когда: 2 июня – 31 августа

Провести вечер с близкими за просмотром музыкальных комедий

Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» точно понравятся тем, кому надоели обычные развлечения! Зрители собираются в Паркетном зале Театра МДМ, который превращается в аутентичный нью-йоркский бар, где одна история любви только начинается («Первое свидание»), а вторая – может вот-вот завершиться («День влюбленных»). Зажигательные музыкальные хиты в исполнении настоящего джаз-бэнда, искрометные шутки и незабываемая романтическая атмосфера в компании близких – только в Театре МДМ! Кстати, мюзиклы за столиками можно посмотреть бесплатно по «Пушкинской карте».

Где: Театр МДМ, Комсомольский пр-т., 28

Когда: 3 и 4 июня