Число автодилеров в РФ может сократиться вдвое к концу 2022 года

В существующих условиях под угрозой закрытия находятся, по разным прогнозам, от 50% до трети автодилеров.

Дефицит автомобилей называется одним из главных факторов, влияющих на динамику рынка.

Как рассказала в интервью «Ведомостям» генеральный директор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова, количество центров сократится к концу года вдвое при оптимистичном сценарии для авторетейла, но возможно и более сильное падение. Некоторые автодилерские предприятия были выставлены на продажу.

Однако другие эксперты считают, что сокращение затронет от 15% до трети дилерских сетей.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба отмечает, что оценить ситуацию крайне затруднительно, так как ситуация нестабильнаа. "В дальнейшем можно ожидать, что в отрасли продолжится укрупнение дилерских сетей и закрытие небольших дилерских центров», — сказал представитель компании «Авилон».

По прогнозам ассоциации «Российские автодилеры» в существующих условиях под угрозой закрытия находится треть автодилеров как минимум. Остановка производств и уход автоконцернов, «барьеры по двойному НДС» (при перепродаже подержанных машин между юридическими лицами), дефицит запчастей и другие проблемы авторетейла называются в качестве причин сокращения дилерских сетей.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что столь серьезное сокращение сети авторетейла вряд ли на самом деле произойдет. По его словам, некоторые предприятия могут лишиться статуса официального дилера, но продолжат деятельность, обслуживая машины своих клиентов. По мнению эксперта, полностью прекратит свою деятельность в этом году не более 15% автодилеров.