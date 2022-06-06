«Дочке» Mercedes-Benz запретили изымать у «Деловых линий» арендованный транспорт

Арбитражный суд Москвы запретил российской лизинговой компании ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» арестовывать и изымать у группы компаний «Деловые линии» арендованный транспорт, а также устанавливать ограничения в его использовании.

Как сообщает Интерфакс, группа компаний «Деловые линии» 19 мая обратилась в суд с иском, указав, что, начиная с марта, немецкий концерн не выполняет свои обязательства, но при этом продолжает получать оплату по ранее заключенным контрактам. Истцы попросили суд разрешить им не выплачивать лизинговые и административные платежи по 56 договорам лизинга и поручительства, которые были заключены до начала специальной военной операции.

«С марта 2022 года концерн Mercedes-Benz объявил об уходе с рынка и перестал исполнять сервисные, гарантийные и иные обязательства перед нами. В связи с этим мы были вынуждены обратиться в суд за защитой своих прав», — сообщили в пресс-службе «Деловых линий».

После ходайства истца о наложении ряда обеспечительных мер в рамках своего заявления, суд ввел их своим определением от 24 мая и запретил «дочке» Mercedes-Benz безакцептно списывать лизинговые и административные платежи с банковских счетов «Деловых линий»; арестовывать и изымать у компании арендованный транспорт, а также устанавливать ограничения в его использовании; совершать в ГИБДД регистрационные действия по заявлениям ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» в отношении приобретенного в лизинг транспорта; изымать предметы лизинга по указанным в заявлении договорам во внесудебном порядке.

