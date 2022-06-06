Экс-гендиректор «Яндекса» обжалует решение ЕС о внесении его в санкционный список

Бывший генеральный директор группы «Яндекс» Аркадий Волож, который на прошлой неделе покинул все руководящие посты в компании и вышел из совета директоров, намерен обжаловать решение Евросоюза о введении санкций против него.

Об этом говорится в заявлении «Яндекса», передает ТАСС.

В компании заверили, что поддержат бывшего топ-менеджера по этому вопросу. «Мы ["Яндекс"] окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию [Воложу] в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение [санкций]», — указывается в сообщении.

В «Яндексе» также выразили убежденность в том, что решение ЕС о внесении Воложа в «черный список» является «совершенно несправедливым».

Евросоюз объявил о санкциях в отношении сооснователя группы «Яндекс» Аркадия Воложа 3 июня. В тот же день он ушел с руководящих постов в компании и ее международных «дочках», а также покинул совет директоров. В компании отметили, что Волож и его семейный траст не являются контрольными акционерами «Яндекса», поэтому ограничительные меры не могут применяться по отношению к самой группе. «Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании», — сообщили в «Яндексе».

Сам Волож заявил, что считает решение нелогичным. «Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — подчеркнул он.

Аркадий Волож попал под шестой пакет антироссийских санкций ЕС. В новом списке Евросоюза оказались в общей сложности более 60 физических лиц.