Эр-Рияд резко поднял цены на нефть

С 1 июля главная аравийская нефть - Arab Light будет стоить значительно дороже. Saudi Aramco объявила об увеличении цены для азиатских клиентов, главных покупателей своей нефти, на 2,1 доллара за баррель. «Бочка» аравийской нефти будет через четыре недели стоить на 6,5 долларов больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Кстати, эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали средний рост на уровне 1,5 доллара за баррель.
Дороже придется платить также покупателям из Северо-Западной Европы и бассейна Средиземного моря. А вот американцам повезло – для них цена аравийской нефти не изменится. Несмотря на это сразу после объявлении о скором росте цены аравийской нефти резко выросла и цена барреля нефти в Соединенных Штатах: на WTI на 1,8% (трехмесячный максимум) и Brent на 1,8%. Июльские фьючерсы на WTI вырастали утром 6 июня в моменте до 120,99 долларов за баррель, а на Brent - до 121,95 долларов за баррель. Между тем, цены уже в мае достигли рекордных величин на фоне опасений сокращения поступлений российской нефти.
Aramco резко подняла цены несмотря на решение, принятое на прошлой неделе на встрече участников соглашения ОПЕК+, об увеличении добычи в июле и августе в полтора раза: не на ставшие уже привычными 430 тыс. бар./сутки, а на 648 тыс. бар./сутки. Все дело в том, по словам Фила Розена из энергетической компании Hess, что даже такое увеличение добычи 26 странами, входящими в ОПЕК+, не в состоянии выправить ситуацию из-за санкций и эмбарго российской нефти. Не компенсирует его и Ирак, обещающий нарастить добычу в июле до 4,58 млн бар./сутки.
Увеличение цен Aramco также свидетельствует, считает Вишну Варатан из Mizuho Bank, о стабильном росте спроса особенно в Азии, где сейчас пошла на спад очередная волна коронавирусной пандемии.
«Члены ОПЕК с трудом наращивают добычу даже с учетом восстановления азиатских экономик и, в первую очередь, китайской экономики,- объясняет он. - Проблема в том, что лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут сейчас (существенно) нарастить добычу, чтобы снизить цены на нефть».
«Нефтяники куют железо, пока горячо», - прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках Автар Санду из Phillip Futures.
Цены явно не снизятся в ближайшее время из-за сезонного летнего повышения спроса в США и выхода из локдаунов китайской экономики. А вот европейцы, не исключено, смогут слегка перевести дух. Как сообщает Reuters, в июле итальянская компания Eni и испанская Repsol начнут поставлять на континент нефть из Венесуэлы.