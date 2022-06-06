Эр-Рияд резко поднял цены на нефть

С 1 июля главная аравийская нефть - Arab Light будет стоить значительно дороже. Saudi Aramco объявила об увеличении цены для азиатских клиентов, главных покупателей своей нефти, на 2,1 доллара за баррель. «Бочка» аравийской нефти будет через четыре недели стоить на 6,5 долларов больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Кстати, эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали средний рост на уровне 1,5 доллара за баррель.

Дороже придется платить также покупателям из Северо-Западной Европы и бассейна Средиземного моря. А вот американцам повезло – для них цена аравийской нефти не изменится. Несмотря на это сразу после объявлении о скором росте цены аравийской нефти резко выросла и цена барреля нефти в Соединенных Штатах: на WTI на 1,8% (трехмесячный максимум) и Brent на 1,8%. Июльские фьючерсы на WTI вырастали утром 6 июня в моменте до 120,99 долларов за баррель, а на Brent - до 121,95 долларов за баррель. Между тем, цены уже в мае достигли рекордных величин на фоне опасений сокращения поступлений российской нефти.