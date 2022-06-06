ФСБ предложила создать базу заводских кодов телефонов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рекомендовала Минцифры разработать прототип единой базы IMEI (международный идентификатор кодов оборудования) мобильных устройств и подготовить нормативно-правовые акты для ее внедрения.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в правительстве, в Минцифры подтвердили, что поддерживают инициативу и готовятся к разработке такого реестра.

Новая база позволит силовикам связывать устройство с его конкретным владельцем, считают эксперты, что повысит эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий и даст возможность пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов.

За идею регистрации мобильных телефонов ранее высказывались МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры) и члены Совета федерации. По мнению представителей этих структур, такая мера позволила бы повысить эффективность борьбы с воровством гаджетов и их незаконным импортом. Также было предложено, чтобы база IMEI велась Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС). ЦНИИС подчинялся расформированной в 2020 году Россвязи, а позднее перешел под ведомство Минцифры и с апреля 2021 года присоединен к НИИ радио.

Эксперты заявляют, что телефоны, IMEI-коды которых не попали в общую базу, можно отключать от сетей, даже если у них нет системной возможности удаленного управления.

«Тестировались отечественные программные продукты и разработка ЦНИИС на основе базы данных перенесенных номеров, так что все готово для работы в условиях санкций», — сообщил «Коммерсанту» заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров.

