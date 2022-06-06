Газ отступает от рекордов. Но только до осени

Среднемесячная цена газа в Европе после рекордного скачка в марте продолжает второй месяц снижаться, пишет РИА «Новости». Как подсчитали в агентстве на основании данных лондонской биржи ICE, в нынешнем мае цены на газ снизились на 9,2%, до 1030 долларов за тысячу кубометров. В целом же, констатируют эксперты, ситуация в газовом секторе рынка достаточно устойчивая, хотя риски никуда не делись.

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Газовые фьючерсы после крайне сложных для инвесторов марта и апреля торговались в мае спокойно, в коридоре 910–1230 долларов за тысячу кубометров. В последние дни весны цена, правда, несколько раз приближалась к рубежу в 900 долларов, но так и не перешла его. Ниже этой отметки в последний раз цены опускались еще в конце февраля.

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Основной фактор снижения цен — падение спроса на газ в Европе из-за его высокой стоимости. Средняя расчетная цена июньских и июльских фьючерсов в прошлом месяце составила 1030 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 1135 долларами в апреле (+9,2% к маю) и почти 1500 долларами в марте (+31%). Средняя цена на споте в мае также снизилась — до 989 долларов. Показатель в предыдущие месяцы был близок к средней стоимости фьючерсов: в апреле он достиг 1150 долларов (+14%), а в марте — почти 1485 долларов (+33,4%), следует из данных Spot TTF.

Котировки почти не колебались и после серии отказов европейских компаний от оплаты российского газа по новой схеме. «Газпром» в последние дни мая перестал поставлять газ компаниям Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Почти не отразились на ценах и ограничение российских поставок по украинскому коридору, и запрет на использование польского участка магистрали «Ямал — Европа».

Традиционно летом стоимость «голубого топлива» снижается и потребители закупают больше газа для пополнения запасов в подземных хранилищах. В то же время сейчас риски на рынке сохраняются, и направление движения газовых котировок даже в краткосрочной перспективе сложно предугадать.

Американский газ перетекает в Европу

Цены на газ в Европе действительно постепенно сползают вниз: в начале июня они достигли 936 долларов за 1000 кубометров, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Снижению цен способствует сезонное падение потребления и постепенное заполнение европейских хранилищ: их заполненность по состоянию на 4 июня составляла 48,9%. Лидировали по этому показателю ПХГ в Польше, Португалии, Великобритании, Испании, Чехии.

Средний уровень общей заполненности на 10% превышает запасы газа в июне 2021 года, но на 25% ниже, чем в июне 2020 года. С наступлением теплого периода года и завершением отопительного сезона острота энергетического кризиса постепенно отступила. Однако, уверена аналитик, возвращения трудностей можно ожидать уже в октябре 2022 года.

Европейская комиссия, поясняет Лукичева, постоянно работает над планами по снижению зависимости европейской экономики и потребителей от газа— и в целом, и, в том числе, от российского. Но пока одной из целей является как раз превышение уровня заполненности хранилищ над среднегодовым. Этому способствуют высокие цены на спотовом рынке газа, снижающие текущее потребление (в том числе в промышленности) и позволяющие отправлять дополнительные объемы газа в запасы.



Что же касается США, то цены на газ в Henry Hub (стоимость фьючерсов на CME) оставались высокими и составляли около 320 долл. за 1000 кубометров. Основной причиной роста оставался высокий экспорт СПГ из страны — с конца октября по апрель +20%, в первую очередь в Европу. При этом запасы газа на внутреннем рынке (данные EIA) по состоянию на 27 мая оставались на 17,3% ниже, чем год назад, и на 15,1% ниже среднего за последние 5 лет.

Уровень заполненности хранилищ в Штатах составляет всего 22%, что значительно ниже европейского, констатирует Лукичева. Таким образом, наблюдается постепенное перекачивание накопленных запасов газа из США в Европу. При этом внутреннее потребление электроэнергии в США растет в связи с наступлением жаркого сезона.



В Азии цены по индексу JKM составляли около 860 долл. за 1000 кубометров — спрос на азиатских рынках стагнировал в связи с сезонными факторами, хорошей заполненностью хранилищ, высокими ценами и снижением импорта СПГ в Китай.

Рост цен по осени считают

Новая неделя на рынке природного газа в Европе открывается в том же узком диапазоне цен (900-1000 долл. за 1000 куб. м), в котором прошла предыдущая, отмеченная невысокой волатильностью, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Однако есть небольшое ослабление котировок к нижней границе диапазона — с 960 до ниже 920 долл.

Это не является значимым движением, обусловленным какими-либо важными драйверами, считает аналитик. Скорее, это техническое выравнивание, во многом связанное с некоторой коррекцией нефтяных цен в понедельник от рубежей выше 121 долл./барр. Brent по направлению к 120 долл. Новых сильных факторов, дополнительно воздействующих на рынок, пока нет. На 6 июня важные действия не запланированы.

Из ожидаемых в течение недели событий участники рынка могут обратить внимание на данные по запасам нефти в США 8 июня, советует Гойхман. Они традиционно выступают индикатором соотношения спроса и предложения топлива не только в Штатах, но и в мире.

Важной может оказаться и динамика ВВП еврозоны в первом квартале, публикуемая в этот же день. Если он значимо поднимается, это будет расцениваться как признак дальнейшего роста спроса на энергоносители, поддерживающего цены. С таких же позиций стоит рассматривать и более значимое событие — заседание Европейского ЦБ в четверг. В случае ожидаемой большей жёсткости посылов ЕЦБ по поводу денежно-кредитной политики, цены газа могут испытать давление вниз. В течение недели, вероятно, сохранится коридор цен газа 850-1000 долл.

Но в целом его котировки, находящиеся сейчас на нижних уровнях марта-мая 2022 года, являются достаточно привлекательными для среднесрочных покупок актива, полагает Марк Гойхман. Есть высокая вероятность, что в предстоящие месяцы они будут подниматься — в связи с усиливающимися ограничениями на поставки углеводородов из России в Европу.

В летний период уже существующая малая заполненность подземных хранилищ газа не столь заметна, но по мере приближения осеннего сезона этот фактор станет всё больше поднимать цены. Соответственно, заключает эксперт, есть вероятность роста котировок не только выше важного технического и психологического уровня 1000 долл., но и движения их далее к 1200-1300 долл.